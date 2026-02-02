Katili kardeşi uyarmış! Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!

Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ı (25) tabancayla öldüren Uğur Zan’ın (31), cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre mesajlarda, kardeşi G.M.’nin Uğur Zan’ı, “Böyle bir şey yaparsan annem perişan olur" diyerek uyardığı görüldü.

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Zan, otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Zan toprağa verilirken, otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.