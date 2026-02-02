Habertürk
Habertürk
        Katili kardeşi uyarmış! Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!

        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı katleden Uğur Zan'ın, cinayetten 4 gün önce kardeşi ile mesajlaşmaları ortaya çıktı. Mesajlarda, kardeş G.M.'nin Uğur Zan'ı, "Böyle bir şey yaparsan annem perişan olur" diyerek uyardığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 10:06 Güncelleme: 02.02.2026 - 10:06
        Dehşetten 4 gün önceki mesajlar ortaya çıktı!
        Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan’ı (25) tabancayla öldüren Uğur Zan’ın (31), cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile mesajlaşmaları ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre mesajlarda, kardeşi G.M.’nin Uğur Zan’ı, “Böyle bir şey yaparsan annem perişan olur" diyerek uyardığı görüldü.

        Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Uğur Zan, otomobiliyle boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan kanlar içinde yere yığıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Zan toprağa verilirken, otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        MESAJLAŞMALAR DOSYAYA GİRDİ

        Dava, Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürerken, Uğur Zan'ın cinayetten 4 gün önce kardeşi G.M. ile yaptığı mesajlaşmalar dosyaya girdi. Mesajlarda G.M.'nin, "Boşan gitsin. Bir daha söylüyorum. Eğer böyle bir şey yaparsan annem çok üzülecek, babam perişan olacak. Çocukların gene öyle. Düşün, kadına şiddetin bile ne kadar cezası var" diyerek ağabeyi Zan'ı uyardığına yer verildi.

        Lüks araca "Sandık motor taktık" oyunu bilirkişi bozdu

        İstanbul'da lüks marka Porsche aracını motor arızası nedeniyle tamire bırakan bir kadın, 6 ay boyunca oyalanarak yaklaşık 2 milyon lira dolandırıldı. Şikâyet üzerine yapılan incelemede bilirkişi raporu skandalı ortaya çıkardı. "Sandık motor taktık" denilen araca sandık motorun takılmadığı ortaya çık...
