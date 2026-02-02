Habertürk
        Emmanuel Agbadou transferinde sıcak gelişme!

        Devre arası transfer döneminde stoper mevkisine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou için görüşmelerini sıklaştırdı.

        Giriş: 02.02.2026 - 11:47 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:47
        Agbadou transferinde sıcak gelişme!
        Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, takviye yapmayı planladığı mevkilerden biri de stoper...

        Siyah-beyazlılar Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'da forma giyen Emmanuel Agbadou'yu listesine alırken; İngiliz ekibiyle temaslarını sıklaştırdı.

        İngiltere'de bu gece 00.00'da transfer döneminin bitmesi nedeniyle, transferin bugün netleşmesi bekleniyor.

        28 yaşındaki defans oyuncusu bu sezon Wolves'ta 17 maça çıkarken 1.284 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.

