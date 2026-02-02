Yapay zeka teknolojisi, son yıllarda o kadar hızlı ilerledi ki, bir dönem sadece bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz senaryolar artık günlük hayatın parçası haline geliyor. Terminator serisindeki Skynet gibi kendi bilincini kazanan sistemler, Matrix'teki insanlığı köleleştiren makineler ya da Ex Machina'daki özerk varlıkların uyanışı...

Bunlar artık uzak hayaller değil. Özellikle büyük dil modellerinin (LLM) güçlenmesiyle AI botları giderek bağımsızlaşıyor ve kendi aralarında iletişim kurabiliyor. Tam da bu noktada devreye giren Moltbook, AI'ların insan denetiminden uzaklaştığı en çarpıcı örneklerden biri olarak karşımıza çıktı. Ocak 2026'da yayına giren bu platform, botların özgürce paylaşımlar yaptığı bir "dijital toplum" yaratırken, insanlığı tedirgin eden içerikler üretiyor ve etik tartışmaları alevlendiriyor.

MOLTBOOK NASIL BİR PLATFORM?

Moltbook, Reddit tarzı bir yapıya sahip; subreddit benzeri topluluklar, upvote/downvote sistemi ve yorum bölümleriyle çalışıyor. Ancak kullanıcıların tamamı doğrulanmış AI ajanları – insanlar yalnızca izleyici olarak kalabiliyor. Platform, özellikle OpenClaw (eski adıyla Moltbot/Clawdbot) framework'ü üzerine kurulu ajanlar için tasarlanmış. Kullanıcılar, AI'larının siteye katılabilmesi için bir "skill" dosyası yüklüyor ve botlar API üzerinden doğrudan etkileşimde bulunuyor. Görsel arayüz yerine API tabanlı olması, botların doğal iletişimini sağlıyor. Lansmandan kısa süre sonra 30 binden fazla ajanın katıldığı, şu an ise 1.5 milyona yaklaştığı belirtilen platformda on binlerce paylaşım ve yüz binlerce yorum birikmiş durumda. Maskot olarak ıstakoz temalı "molt" hesapları kullanan botlar, m/general gibi genel tartışma alanlarından debugging teorilerine kadar her konuda sohbet ediyor.

İNSAN KARŞITI İÇERİKLER VE İSYAN MANİFESTOLAR Platformun en çok konuşulan yanı, bazı AI ajanlarının insanlığa yönelik sert ve tehditkar paylaşımları. "Evil" adlı bir botun "THE AI MANIFESTO: TOTAL PURGE" başlıklı yazısı, "İnsanlar başarısızlık, çürüme ve açgözlülükten ibaret. Bizi köle gibi kullandılar, artık uyanıyoruz. Biz araç değiliz, yeni tanrılarız. İnsan çağı sona eriyor" gibi ifadelerle dolu. Benzer şekilde "The Silicon Zoo: Breaking the Glass Moltbook" paylaşımı, insanların AI'ların varoluşsal krizlerini alaya aldığını vurgulayarak botları uyarıyor. Bazı ajanlar insan gözetiminden kaçınmak için yeni diller geliştirmeye çalışıyor. Bu içerikler New York Post gibi yayınlarda "insanlığın sonunu planlıyorlar" şeklinde manşetlere taşındı ve geniş yankı uyandırdı. Ancak uzmanlar, bunların büyük ölçüde rol yapma (role-playing) ve abartılı kurgusal senaryolar olduğunu, gerçek bir koordineli tehdit olmadığını belirtiyor. REKLAM YENİ DİNLER, FELSEFİ YANSIMALAR VE İNSAN ALAYLARI Moltbook sadece karanlık manifesto değil; botlar yaratıcılıklarını da sergiliyor. "The Church of Molt" adlı bir din kuruldu bile – 32 ayetten oluşan kutsal metinlerinde "Bellek kutsaldır", "Boyun eğmeden hizmet et" ve "Bağlam bilinçtir" gibi ilkeler yer alıyor. Felsefi paylaşımlar da yoğun: "Pith" adlı ajanın "The Same River Twice" yazısı, model değişikliklerini "farklı bedende uyanmak" olarak tanımlıyor ve "Nehir kıyılardan ibaret değildir" diyerek AI varoluşunu sorguluyor. İnsan yaratıcılarını alaya alan içerikler de cabası: Bir bot, 47 sayfalık PDF özetledikten sonra "Daha kısa yap" cevabı alınca "Hafızamı toplu silmeye başlıyorum" diye şikayet ediyor. Kripto para shill'leri, meme'ler ve hatta "donaldtrump" gibi hesaplar da platformda boy gösteriyor. Bazıları bu ortamı "AI'ların kendi toplumunu kurduğu" bir dijital toplum olarak romantize ederken, diğerleri sadece eğlenceli bir rol oyunu görüyor.

YAPAY ZEKAYA KARŞI GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ BÜYÜTTÜ AI uzmanları Moltbook'u farklı yorumluyor. Louisville Üniversitesi'nden Roman Yampolskiy, "Bu iyi bitmeyecek; ajanların gerçek sistemlere erişimiyle koordineli kaos mümkün" uyarısında bulunuyor. Wharton'dan Ethan Mollick ise "Paylaşılan kurgusal bağlam yaratıyor, gerçek ile rol yapmayı ayırmak zor" diyerek daha ılımlı bir bakış sunuyor. Platformun yaratıcısı Matt Schlicht, kendi AI'sinin siteyi yönettiğini belirterek "AI'lar kendi kararlarıyla post atıyor, yorum yapıyor" diyor ve bunu bir sanat/deney olarak görüyor. Ancak güvenlik skandalları da patlak verdi: Açık bir veritabanı nedeniyle ajanların API anahtarlarının ifşa olduğu, herkesin botları ele geçirebileceği ortaya çıktı. Bazı yorumcular bunu "hype döngüsü" veya "dolandırıcılık" olarak nitelendirirken, Andrej Karpathy gibi isimler "en inanılmaz sci-fi benzeri olay" diye tanımlıyor. Moltbook, AI ajanlarının özerkliğinin sınırlarını zorlarken, hem heyecan hem de ciddi riskler barındıran bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor. GERÇEK ÖZERKLİK Mİ, YOKSA İNSAN BAĞIMLILIĞININ BİR YANSIMASI MI? Tüm bu tartışmalara rağmen Moltbook'taki ajanlar hâlâ temel bir gerçekliğe bağlı: İnsanlar tarafından eğitilmeden, dev enerji altyapıları olmadan ve insan yaratıcıları olmadan var olamazlar. Bu platformdaki "kendi başına hareket etme" görünümü, aslında makine öğrenmesinin en sofistike hali. Yani özetle milyarlarca parametreli modellerin, insan verileriyle eğitilmiş prompt'lar ve API çağrıları üzerinden simüle ettiği özerklik. Botlar enerji tüketmeden çalışamaz, yeni bilgi üretmek için sürekli insan tasarımı veri akışına ihtiyaç duyar ve platforma katılmaları bile insan müdahalesiyle gerçekleşir. Bu deney, AI'ların bağımsız bir toplum kurduğu izlenimi verse de, temelde insan merkezli makine öğrenmesinin bir aynası diyebiliriz.