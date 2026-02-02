İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!

"Türkiye’ye Trakya’dan giriş yapan yeni bir soğuk hava dalgası etkili oluyor. Edirne, Kırklareli çevresi başta olmak üzere Trakya genelinde kar yağışları ve yağmur görülüyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

İstanbul’da gelecek saatlerde yağmur etkisini artıracak, öğleden sonra beklenen yağışlar yer yer sağanak şeklinde düşecek. Bursa, Balıkesir, Çanakkale çevresinde de yağışlar kuvvetli sağanak halinde iniyor.

"İSTANBUL'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR"

Bu alanlarda zemin katlarda su baskınları, caddelerde gölleşme gibi durumlar yaşanabilir. Bu akşamın ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesi ile yağışlar İstanbul’da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

REKLAM

"ŞEHİR GENELİNDE BEYAZ ÖRTÜ BEKLENMİYOR"

Fakat şehir genelinde ya da iç kesimlerinde beyaz kar örtüsü oluşturabilecek miktarda bir kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’a kar gelmedi fakat uzun süreli ve zaman zaman kuvvetlenen yağmur, baraj havzalarında su seviyelerini yükseltiyor.

DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ

Bugün İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu’da yağışlar var. Doğu Akdeniz’de ve Güneydoğu’da kuvvetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Adana Kahramanmaraş Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde kuvvetli yağmur bekleniyor.

"FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ AŞABİLİR" Soğuk hava dalgası denizlerde kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya yol açacak şekilde geliyor, bu akşam saatlerinde rüzgar sürati Batı Karadeniz açıklarında, Marmara Denizi’nde ve Kuzey Ege’de 70 km/saati bulabilir. Rüzgar hamleleri, kısa süreli ulaştığı en yüksek süratler ise 90 km/saati aşabilir. Şehirlerde de oldukça rüzgârlı bir hava olacak, bu durum Salı öğleden sonraya kadar sürüyor. REKLAM Karadeniz kıyılarında nispeten daha zayıf yağmurlar bekleniyor, hava sıcaklıkları Samsun’dan Trabzon’a 12 ila 15°C’lerde seyrediyor. "HAFTA ORTASINDA SICAKLIK ARTIYOR" Soğuk hava dalgası ve Trakya‘daki kar yağışları yarın batı bölgelerden ayrılmaya hazırlanıyor, çarşamba- cumartesi arası (4-7 Şubat) ise hava sıcaklıkları yeniden 13 ila 16°C’lere kadar yükselecek. İstanbul ve Marmara bölgesindeki tüm merkezler haftaya kış soğukları ile başladı fakat haftanın ikinci yarısı daha sıcak geçecek. "BAŞKENT'TE SICAKLIK DÜŞÜYOR" Ankara’da bu akşam saatlerinden itibaren yarın sabaha kadar aralıklı ama zayıf yağmur bekleniyor. Başkent'te ve yakın çevresinde barajlardaki su seviyeleri diğer kentlere göre daha düşük. Ciddi kuraklık içindeki Ankara’da hafta ortasından sonra ve yaklaşan hafta sonu yeni yağmurlar kaydedebiliriz. İç Anadolu genelinde ve Ankara’da hava sıcaklıkları yarın azalıyor, başkentte hava 12°C’den yarın 5°C’ye kadar soğuyacak.