Korkunç iddia: Hırsızlar, öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptı!

İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.'yı bıçakla öldüren şüphelilerin hırsızlık planını maktulün oğluyla yaptıkları iddia edildi.

AA'da yer alan habere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25 Aralık 2025'te Lale Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında işlenen cinayetin aydınlatılması ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Mahalle sakinleri ile maktulün eşinin ifadelerine başvurulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce toplanan deliller değerlendirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliği tespit edildi. Maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K.'nın (46) mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine zanlıların kasayı çalmak için plan yaptığı iddia edildi.

Olay günü zanlılardan A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile evdeki buzdolabından etleri çalarak ayrıldıkları yer aldı.

HIRSIZLIKLARI ENGELLEMEK İSTEDİ

Ayrıca şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları öğrenildi. Ardından tekrar eve giren şüphelilerin evin bir odasındaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, eşiyle birlikte evde bulunan Erdinç K.'nın seslere uyanarak durumu fark ettiği ve hırsızları engellemek istediği belirtildi. Bu sırada zanlılardan A.M.S.'nin Erdinç K.'yı göğsünden bıçakladığı, kasayı almayan şüphelilerin kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

ÇALDIKLARI ETLERİ PİŞİRİP YERKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri, saklandıkları adresleri belirlenen şüphelileri düzenlediği baskınla yakaladı. Soruşturma kapsamında şüpheliler A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52) ile maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada gözaltına alındığı öğrenildi.