        Korkunç iddia: Hırsızlar, öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptı! | Son dakika haberleri

        Korkunç iddia: Hırsızlar, öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptı!

        İzmir'de korkunç bir iddia ortaya çıktı. Kentte 81 yaşındaki Erdinç K.'yı evinde öldüren hırsızların, maktulün oğluyla plan yaptığı ileri sürüldü. Öte yandan şüphelilerin, çaldıkları etleri pişirip yerken yakalandığı da öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:56 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:56
        Öldürdükleri yaşlı adamın oğluyla plan yaptılar iddiası!
        İzmir'in Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.'yı bıçakla öldüren şüphelilerin hırsızlık planını maktulün oğluyla yaptıkları iddia edildi.

        AA'da yer alan habere göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25 Aralık 2025'te Lale Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında işlenen cinayetin aydınlatılması ve kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        400 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Edinilen bilgilere göre, Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

        Mahalle sakinleri ile maktulün eşinin ifadelerine başvurulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce toplanan deliller değerlendirildi.

        PLANI OĞLUYLA YAPTIKLARI İDDİASI

        Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliği tespit edildi. Maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K.'nın (46) mahalleden arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilere evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine zanlıların kasayı çalmak için plan yaptığı iddia edildi.

        Olay günü zanlılardan A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile evdeki buzdolabından etleri çalarak ayrıldıkları yer aldı.

        HIRSIZLIKLARI ENGELLEMEK İSTEDİ

        Ayrıca şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları öğrenildi. Ardından tekrar eve giren şüphelilerin evin bir odasındaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, eşiyle birlikte evde bulunan Erdinç K.'nın seslere uyanarak durumu fark ettiği ve hırsızları engellemek istediği belirtildi. Bu sırada zanlılardan A.M.S.'nin Erdinç K.'yı göğsünden bıçakladığı, kasayı almayan şüphelilerin kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi.

        ÇALDIKLARI ETLERİ PİŞİRİP YERKEN YAKALANDILAR

        Polis ekipleri, saklandıkları adresleri belirlenen şüphelileri düzenlediği baskınla yakaladı. Soruşturma kapsamında şüpheliler A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52) ile maktul Erdinç K.'nın oğlu Ş.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

        Evden çalınan eşyalar sahibine teslim edildi. Maktulün oğlu Ş.Y.K, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddederek olayla bir bağının olmadığını savundu. Cinayet zanlısı A.M.S.'nin ise hırsızlık planını Ş.Y.K. ile H.Ş.'nin birlikte yaptıklarını, maktulü kasayı almalarına direnmesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından 29 Aralık 2025'te adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan A.M.S. H.Ş, R.T. ve H.A. (52) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Maktulün oğlu Ş.Y.K. ile H.A. ve H.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.

