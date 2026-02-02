Habertürk
Habertürk
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!

        Çorum'da, 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın, cansız bedeni parçalanmış ve poşetlere konulmuş halde bulundu. Kaya'nın, son olarak komşusu 43 yaşındaki A.F.K.'nin aracında görülmesi nedeniyle şüpheli gözaltına alındı. Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 15:43 Güncelleme: 02.02.2026 - 15:43
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Çorum'da, Ulukavak Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

        KOMŞUSUNUN ARACINDA GÖRÜNTÜLENDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede Kaya'nın en son Çatak bölgesine giden, komşusu A.F.K'ye (43) ait araçta görüldüğü belirlendi.

        CESEDİ PARÇALAYIP POŞETLERE KOYMUŞ

        Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

        Aramaların 6'ncı gününde, AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya'nın parçalanmış cesedi, Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

        BAŞ KISMI İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

        Cesedin kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı. Kaya'yı öldürüp cesedini dere yatağına bıraktığı iddia edilen A.F.K, gözaltına alındı.

