        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!

        Geçtiğimiz günlerde şiddetli sağanak ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da, bu kez çöl fırtınası meydana geldi. Kentte toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 11:13 Güncelleme: 02.02.2026 - 11:13
        Antalya'da sağanak yerini çöl tozuna bıraktı!
        Antalya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentteki günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu metreküp başına 94 mikrogram olarak orta seviyede ölçüldü.

        Toz taşınımı nedeniyle şehir merkezi ile Konyaaltı Sahili'nde puslu hava hakim olurken, görüş mesafesinde düşüş yaşandı.

        Hava sıcaklığının 16 derece, nem oranının ise yüzde 84 olarak kaydedildiği kentte, toz bulutları yer yer gökyüzünü kapladı.

        Antalya 4. Bölge Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toz taşınımının öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        İş yerine silahlı saldırı: 7 yaralı

        (İHA) Malatya'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

