        Haberler Gündem Güncel Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı! | Son dakika haberleri

        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!

        Antalya'da dün şarampole devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kentte Adli Tıp önünde büyük bir acı yaşandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 02.02.2026 - 16:30
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.

        AA'da yer alan habere göre Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

        Sudem Çakmak
        Sudem Çakmak

        Fotoğraf: DHA

        Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.

        Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi. Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.

        Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

