Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
Antalya'da dün şarampole devrilen yolcu otobüsünde 10 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Feci kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kentte Adli Tıp önünde büyük bir acı yaşandı
Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerden bazılarının cenazeleri, adli tıptaki işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi.
AA'da yer alan habere göre Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait yolcu otobüsünün dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildiği kazada yaşamını yitirenlerden 5'inin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.Sudem Çakmak
Fotoğraf: DHA
Yakınları tarafından teslim alınan Aslı Çevik (47) ve Resmiye Göktepe'nin (62) cenazeleri Eskişehir'e, Seymen Çınar Sarı'nın (12) cenazesi Manavgat'a, Sudem Çakmak'ın (19) cenazesi Bilecik'e, Onur Yılmaz'ın (21) cenazesi Antalya'nın Aksu ilçesine gönderildi.
Hayatını kaybedenlerin yakınları, sabah erken saatlerden itibaren bekledikleri adli tıp morgu önünde üzüntü yaşadı, bazıları fenalık geçirdi. Yaşamını yitiren 10 kişiden 3'ünün cenazesinin dün teslim edildiği, 2'sinin ise işlemlerin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.
Kazada yaralanan 20 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.