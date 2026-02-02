İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi

İran basını, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer konusunda müzakerelere başlanması için talimat verdiğini ifade etmişti.

ABD basınında yer alan habere göre ise, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, cuma günü İstanbul'da görüşmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise söz konusu görüşmeyi teyit etti. İranlı yetkili, Erakçi ile Witkoff'un cuma günü İstanbul'da bir araya geleceğini ifade etti.

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre; Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında yapılması öngörülen bu görüşme, Haziran ayında çöken müzakereler ve 12 gün süren savaşın ardından iki ülke arasında gerçekleşecek ilk doğrudan temas olacak.

Ancak süreci yakından takip eden askeri kaynaklar ise, İstanbul’daki buluşmanın "en iyimser senaryo" olduğunu vurgulayarak, görüşmenin iptal edilme ihtimalinin hâlâ bulunduğu uyarısında bulundu.

Diplomatik girişim, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik olası bir saldırı ihtimaline karşı Basra Körfezi’nde kapsamlı bir askeri yığınak talimatı verdiği bir dönemde gündeme geldi. Uzmanlara göre bu tablo, diplomasi ile askeri baskının eş zamanlı yürütüldüğü son derece hassas bir dengeye işaret ediyor ve başarısızlık halinde bölgesel bir savaş riskini barındırıyor. Türkiye, Mısır ve Katar’ın arabuluculuğu Kaynaklara göre İstanbul’da planlanan görüşme, Türkiye, Mısır ve Katar’ın son günlerde yürüttüğü yoğun diplomatik temasların sonucu. Pazartesi günü Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının Araghchi ile bir kez daha görüşerek toplantının zemini üzerinde durduğu aktarıldı. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, aynı gün İran Cumhurbaşkanı’nın Trump yönetimiyle müzakerelerin yeniden başlatılması talimatı verdiğini yazdı. Araghchi ise yaptığı açıklamada, İran’ın diplomasiye açık olduğunu belirterek, “Diplomasi; baskı, tehdit ve güç kullanımıyla bağdaşmaz. Umuyoruz ki diplomasinin sonuçları yakında ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.