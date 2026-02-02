Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı! | Son dakika haberleri

        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!

        Aydın'da şiddetli sağanakta büyük bir panik yaşandı. Olayda bir şehir içi yolcu minibüsü suya gömüldü. İçerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler, bölgeye gelen ekipler ve çevredekiler tarafından kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 17:08 Güncelleme: 02.02.2026 - 17:08
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle caddede büyük bir bölümü suya gömülen bir minibüste mahsur kalan yolcuların, AKUT personeli ve çevredekiler tarafından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre Kuşadası'nda dün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, iş yerleri ve alışveriş merkezlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçe merkezinde saat 22.00 sıralarında yolda ilerleyen şehir içi yolcu minibüsü de Kuşadası Ticaret Odası önünde suya gömüldü.

        Motoru arızalanan minibüs hareket edemezken, bir süre sonra yağmur suyu içeriye dolmaya başladı.

        Büyük bir bölümü suya gömülen ve içerisinde 20 kişinin bulunduğu minibüstekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minibüste mahsur kalan yolculara çevredekiler ile olay yeri yakınında bulunan AKUT Kuşadası ekip lideri Tağmaç Saraçoğlu yardım etti.

        Yolcular, bir iş yerinden getirilen şezlong ve tahta kapılar kullanılarak yol kenarındaki bariyerlere çıkarıldı. Yolcuların kurtarılma anlarının ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

