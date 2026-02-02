Habertürk
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de

        Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoyun, Haseke il merkezine giriş yaptığı bildirildi. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:03 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:10
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy, Haseke il merkezine giriş yaptı.

        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik adımlar atılmaya başlandı.

        Bu kapsamda, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı 8 personel taşıyıcı zırhlı araç, çok sayıda dört çeker pikap, ambulans ve baz istasyonu aracından oluşan konvoy, daha önce doğu hattından terör örgütü YPG'nin işgali altındaki kent merkezine doğru ilerlemeye başladı.

        Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali, kente giriş hazırlıkları sırasında iç güvenlik birliklerine talimat verdi.

        Tuğgeneral Ali, güvenlik görevlerinin belirlenen planlar doğrultusunda yürütülmesi, yasa ve mevzuata tam uyum sağlanması, tüm işlemlerin disiplin içinde gerçekleştirilmesi, kamu güvenliği ve düzeninin korunması ile vatandaşların, kamuya ve özel mülkiyete ait malların güvenliğinin sağlanması konularına vurgu yaptı.

        Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.

