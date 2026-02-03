"Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak" ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak." diye konuştu.

