"Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak." diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İran'a değinen ABD Başkanı, "İran'la görüşüyoruz. Anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak." dedi.
ABD Başkanı, "İran'a doğru giden büyük gemilerimiz var. İran'la görüşmeler sürüyor, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, diplomasiye hazır olduklarını ifade ederken, diplomasinin saygı çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiğini işaret etmişti.