        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü

        Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 20:27 Güncelleme: 02.02.2026 - 20:47
        Esenler'de iş yerinde yangın! 2 kişi öldü
        Esenler Tuna Mahallesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından iş yerinde 2 kişiye ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        *Haberin görselleri AA ve DHA tarafından servis edilmiştir.

