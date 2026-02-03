Habertürk
Habertürk
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 00:08 Güncelleme: 03.02.2026 - 00:26
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına, Para Politikası Üyesi Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara atandı.

        Söz konusu atamalar 1211 Sayılı Kanun'un 29'uncu maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

