Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!

        Muğla'da, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi, 39 yaşındaki Özlem Arslan yaşamını yitirdi. Boşanma aşamasındaki eşi cinayet zanlısı aynı yaştaki N.A., Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 08:58 Güncelleme: 03.02.2026 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'da kadın cinayeti dün sabah, saat 07.00 sıralarında Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

        DEFALARCA BIÇAKLANDI

        DHA'daki habere göre Arslan, boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        KATİL ZANLISI KAÇTI

        Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        POLİS KAMERALARI İNCELEDİ

        Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Özlem Arslan’ın katil zanlısını yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

        KATİL KOCA YAKALANDI

        Ekiplerin çalışması sonucu, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen, boşanma aşamasındaki eşi cinayet zanlısı N.A. (39), Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde yakalandı.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Zanlı N.A.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 31 Ocak 2026 (Dolandırıcılık Davaları Nasıl Yürüyor?)

        Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını nasıl kullanıyor? Dolandırıcılar öğrencileri nasıl kandırıyor? Dolandırıcılar telefon hatlarını nasıl ele geçiriyor? Mesaj atan yakının olmayabilir. Hatlar dolandırıcıların eline geçiyor. Hatları nasıl kopyalıyorlar? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu...
        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz