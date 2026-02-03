Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
Muğla'da, çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 3 çocuk annesi, 39 yaşındaki Özlem Arslan yaşamını yitirdi. Boşanma aşamasındaki eşi cinayet zanlısı aynı yaştaki N.A., Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde yakalandı. Zanlının suçunu itiraf ettiği belirtildi
Muğla'da kadın cinayeti dün sabah, saat 07.00 sıralarında Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
DEFALARCA BIÇAKLANDI
DHA'daki habere göre Arslan, boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KATİL ZANLISI KAÇTI
Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
POLİS KAMERALARI İNCELEDİ
Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Özlem Arslan’ın katil zanlısını yakalamak için bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.
KATİL KOCA YAKALANDI
Ekiplerin çalışması sonucu, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen, boşanma aşamasındaki eşi cinayet zanlısı N.A. (39), Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bir arkadaşının evinde yakalandı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Zanlı N.A.’nın suçunu itiraf ettiği belirtildi.