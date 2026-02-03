Habertürk Manşet - 31 Ocak 2026 (Dolandırıcılık Davaları Nasıl Yürüyor?)

Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını nasıl kullanıyor? Dolandırıcılar öğrencileri nasıl kandırıyor? Dolandırıcılar telefon hatlarını nasıl ele geçiriyor? Mesaj atan yakının olmayabilir. Hatlar dolandırıcıların eline geçiyor. Hatları nasıl kopyalıyorlar? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu... Daha Fazla Göster Dolandırıcılar hukuk bürolarının adını nasıl kullanıyor? Dolandırıcılar öğrencileri nasıl kandırıyor? Dolandırıcılar telefon hatlarını nasıl ele geçiriyor? Mesaj atan yakının olmayabilir. Hatlar dolandırıcıların eline geçiyor. Hatları nasıl kopyalıyorlar? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Polis Soner Gömeç, Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir, Habertürk Muhabiri Elif Yavuz, Emekli Yargıtay Savcısı Esat Demirciler ve Marmara Üni. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Alşahin yanıtladı. Daha Az Göster