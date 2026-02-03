Otomobil satışları yıla hızlı başladı
Otomobil satışları yeni yıla artış ile başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıkladığı verilerine göre, toplam pazar Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Böylece, Ocak 2026'da elde edilen pazar büyüklüğü son 10 yılda kaydedilen en yüksek ikinci Ocak ayı olarak kayıtlara geçti. Ocak ayındaki otomobil pazarının yüzde 20'ye yakınının elektrikli otomobillerden oluşması da dikkat çekiyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026 yılına artış ile başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti.
Yılın ilk ayında otomobil satışları da geçen yıla göre yüzde 9.14 oranında artarak 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12.56 artarak 14 bin 307 adet şeklinde gerçekleşti.
Bu sonuçlar, Ocak 2026'da elde edilen pazar büyüklüğünün son 10 yılda 2024'ün ardından en iyi ikinci Ocak ayı olduğunu gösteriyor. Ocak 2024'te pazar büyüklüğü 79 bin 700 seviyesindeydi.
ODMD raporundaki veriler, otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre incelendiğinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıkıyor.
Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 77 arttı.
Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 84.8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.7 arttı.
PAZARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ ELEKTRİKLİ
Ocak ayındaki otomobil satışlarına bakıldığında, pazarın yüzde 20'ye yakınının elektrikli otomobillerden oluşması da dikkat çekiyor.
ODMD raporuna göre,
• Benzinli otomobil satışları 26 bin 671 adetle yüzde 43.7 pay,
• Hibrit otomobil satışları 18.774 adetle yüzde 30.7 pay,
• Elektrikli otomobil satışları 11 bin 304 adetle yüzde 18.5 pay,
• Dizel otomobil satışları 4 bin 203 adetle yüzde 6.9 pay,
• Otogazlı otomobil satışları 103 adetle yüzde 0.2 pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre incelendiğinde ise,
• 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 87.4 artarak yüzde 17.1 pay,
• 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 32.7 artarak yüzde 1.4 pay aldı