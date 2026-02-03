Otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026 yılına artış ile başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında otomotiv pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.77 oranında artarak 75 bin 362 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk ayında otomobil satışları da geçen yıla göre yüzde 9.14 oranında artarak 61 bin 55 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 12.56 artarak 14 bin 307 adet şeklinde gerçekleşti.

Bu sonuçlar, Ocak 2026'da elde edilen pazar büyüklüğünün son 10 yılda 2024'ün ardından en iyi ikinci Ocak ayı olduğunu gösteriyor. Ocak 2024'te pazar büyüklüğü 79 bin 700 seviyesindeydi.

ODMD raporundaki veriler, otomobil ve hafif ticari araç pazarı on yıllık ortalamalara göre incelendiğinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıkıyor.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 77 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 84.8 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 49.7 arttı.