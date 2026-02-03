Habertürk
        Daha önce hiç Mali imparatorluğunu duydunuz mu? Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?

        Daha önce hiç Mali İmparatorluğu'nu duydunuz mu? Altınla şekillenen bu Afrika devleti ve insanlık tarihinin en zengin kişisi olarak kabul edilen Mansa Musa, yüzyıllar önce dünyayı etkileyen bir güce sahipti. İşte detaylar!

        Giriş: 03.02.2026 - 08:00 Güncelleme: 03.02.2026 - 08:00
        ALTINLA YAZILMIŞ BİR TARİH: MALİ İMPARATORLUĞU

        Afrika tarihinin en güçlü devletlerinden biri olan Mali İmparatorluğu, 13. ve 16. yüzyıllar arasında Batı Afrika’da hüküm sürdü. Günümüz Mali, Senegal, Gine, Nijer ve Moritanya’nın bir bölümünü kapsayan bu imparatorluk; altın, tuz ve ticaret yolları sayesinde dönemin en zengin ve etkili siyasi güçlerinden biri hâline geldi.

        Ancak Mali’yi tarihe asıl geçiren isim, imparatorluğun zirveye ulaştığı dönemde tahtta olan Mansa Musa oldu.

        MANSA MUSA KİMDİ?

        Mansa Musa (Musa I), 1312 yılında Mali tahtına çıktı ve yaklaşık 25 yıl boyunca hüküm sürdü. Tarihçiler onu yalnızca başarılı bir hükümdar olarak değil, insanlık tarihinin bilinen en zengin kişisi olarak tanımlıyor.

        Sahip olduğu servetin bugünkü karşılığı tam olarak hesaplanamasa da, bazı tahminlere göre trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Bu servetin temel kaynağı ise Mali topraklarında bulunan zengin altın yataklarıydı.

        HAC YOLCULUĞUYLA SARSILAN EKONOMİLER

        Mansa Musa’yı dünya tarihine kazıyan en önemli olaylardan biri, 1324 yılında Mekke’ye yaptığı hac yolculuğu oldu. Binlerce asker, görevli ve köleden oluşan görkemli bir kafileyle yola çıkan Musa, geçtiği her yerde altın dağıttı. Kahire’de o kadar fazla altın harcadı ki, bölgedeki altının değeri yıllarca düştü. Bu olay, servetinin boyutlarını somut şekilde gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak kabul ediliyor.

        BİLİM, SANAT VE EĞİTİMİN HAMİSİ

        Mansa Musa yalnızca zenginliğiyle değil, eğitime ve bilime verdiği destekle de öne çıktı. Timbuktu’yu bir ilim merkezine dönüştürdü; camiler, kütüphaneler ve medreseler inşa ettirdi.

        Sankore Üniversitesi, bu dönemde İslam dünyasının en önemli eğitim kurumlarından biri hâline geldi. Astronomiden matematiğe, hukuktan edebiyata kadar pek çok alanda eserler üretildi.

        BATI AFRİKA’NIN UNUTULMUŞ MİRASI

        Avrupa merkezli tarih anlatılarında uzun süre geri planda kalan Mali İmparatorluğu ve Mansa Musa, günümüzde yeniden keşfediliyor. Hem ekonomik gücü hem de kültürel etkisiyle Mansa Musa, Afrika’nın Orta Çağ’daki küresel tarih içindeki yerini hatırlatan en güçlü figürlerden biri olarak kabul ediliyor.

