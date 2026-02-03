Daha önce hiç Mali imparatorluğunu duydunuz mu? Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?

ALTINLA YAZILMIŞ BİR TARİH: MALİ İMPARATORLUĞU

Afrika tarihinin en güçlü devletlerinden biri olan Mali İmparatorluğu, 13. ve 16. yüzyıllar arasında Batı Afrika’da hüküm sürdü. Günümüz Mali, Senegal, Gine, Nijer ve Moritanya’nın bir bölümünü kapsayan bu imparatorluk; altın, tuz ve ticaret yolları sayesinde dönemin en zengin ve etkili siyasi güçlerinden biri hâline geldi.

Ancak Mali’yi tarihe asıl geçiren isim, imparatorluğun zirveye ulaştığı dönemde tahtta olan Mansa Musa oldu.