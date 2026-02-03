Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi gök gürültülü sağanak yağmurlu. Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu Bölgesi ise kar yağışlı olacak. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 07:18 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Kısmen Güneşli

        İzmir

        Güneşli 14°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 12°

        Bursa

        Kısmen Güneşli

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        REKLAM

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?