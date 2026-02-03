Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

İstanbul Parçalı bulutlu 7° Ankara Kısmen Güneşli 7° İzmir Güneşli 14° Antalya Güneşli 17° Trabzon Yağmurlu 12° Bursa Kısmen Güneşli 7° Adana Güneşli 18° Diyarbakır Yağmurlu 13° Gaziantep Yağmurlu 12° Ağrı Yağmurlu 3°

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.