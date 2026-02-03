Habertürk
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!

        Antalya'da, pazar günü meydana gelen ve 10 kişinin ölümü, 24 kişininse yaralanmasıyla sonuçlanan otobüs kazasında hayatını kaybeden 51 yaşındaki şoför İzzet Karaağaç, Kütahya'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Karaağaç'ın, 4 gün önce işe başladığı ve daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda çalıştığı öğrenildi

        Giriş: 03.02.2026 - 07:39 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:39
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tekirdağ'dan Antalya'ya giden yolcu otobüsü, pazar günü sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında virajı alamayarak devrildi.

        10 KİŞİ ÖLDÜ, 24 YARALI VAR

        DHA'daki habere göre kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

        Kazada hayatını kaybedenler arasında bulunan otobüs şoförü İzzet Karaağaç’ın (51) cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak memleketi Kütahya’ya getirildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Karaağaç’ın cenazesi, dün ikindi vakti Meydan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Evliya Çelebi Mezarlığı’na toprağa verildi.

        3-4 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLADI

        Karaağaç’ın, otobüs firmasında 3 gün önce işe başladığı öğrenildi. İHA'daki habere göre de Karaağaç'ın 4 gün önce işe başladığı ve daha önce memleketinde şehir içi ulaşımda otobüs şoförlüğü yaptığı iddia edildi.

