Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!

Şanlıurfa'da olay, 11 Aralık 2025’te Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VARDI

DHA'daki habere göre ekipler, araçta Halime Bertan’ı (46) baygın halde buldu. Vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edilen Bertan, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

EŞİ KAZADA HİÇ YARA ALMADI

Otomobili kullanan eşi Mehmet Bertan’ın (47) kazada yara almamasını şüpheli bulan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi.

DARP EDİP ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Bertan’ın çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ve öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla eşini otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü ve aracı bilerek tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı saptandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Mehmet Bertan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.