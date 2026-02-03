Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eşi 47 yaşındaki Mehmet Bertan'ın dövüp, öldüğünü düşünerek bindirdiği otomobili tarlaya sürüp olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı 46 yaşındaki Halime Bertan, yoğun bakımda 54 gündür yaşam mücadelesi veriyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da olay, 11 Aralık 2025’te Akçakale’ye bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        VÜCUDUNDA KIRIKLAR VARDI

        DHA'daki habere göre ekipler, araçta Halime Bertan’ı (46) baygın halde buldu. Vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edilen Bertan, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        EŞİ KAZADA HİÇ YARA ALMADI

        Otomobili kullanan eşi Mehmet Bertan’ın (47) kazada yara almamasını şüpheli bulan jandarma ekipleri, inceleme başlattı.

        Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi.

        REKLAM

        DARP EDİP ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

        Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Bertan’ın çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ve öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla eşini otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü ve aracı bilerek tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı saptandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Gözaltına alınan Mehmet Bertan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        MAKİNEYE BAĞLI YAŞAM MÜCADELESİ

        Vücudunun büyük bölümünde ezikler bulunan ve boynu kırılan 6 çocuk annesi Halime Bertan’ın 54 gündür yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı