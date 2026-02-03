Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.806,28 %1,36
        DOLAR 43,4933 %0,08
        EURO 51,3831 %0,21
        GRAM ALTIN 6.871,11 %5,65
        FAİZ 34,64 %0,58
        GÜMÜŞ GRAM 121,16 %8,38
        BITCOIN 77.923,00 %-0,69
        GBP/TRY 59,5468 %0,20
        EUR/USD 1,1808 %0,14
        BRENT 65,37 %-1,40
        ÇEYREK ALTIN 11.234,27 %5,65
        Haberler Ekonomi Altın Altının onsu Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi - Altın Haberleri

        Altının onsu Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi

        Altının ons fiyatı ocak ayında yüzde 12,42 artarak Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        16 yılın en iyi performansı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

        Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden kapanması endişeleri ve Çin'de artan talep fiyat hareketlerinde etkili oldu.

        Altında geçen yılki rekor serisi ocak ayında da devam etti. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu söz konusu gelişmelerin etkisiyle 5 bin 598 dolara kadar yükseldi. Ayın son işlem gününde etkili olan kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesinin etkisiyle altının onsu yüzde 10,13 değer kaybetti.

        REKLAM

        Görülen bu sert satışa rağmen altının onsu ocakta yatırımcısına çift haneli bir getiri sağladı. Altının onsu ocak ayında yüzde 12,42 artarak son 16 yılın en iyi aylık performansını gösterdi.

        Altındaki yükseliş birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor

        Altındaki yükseliş, yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden çıkışıyla tetiklendi. Küresel ticarete ilişkin endişeler, ağır mali harcamalar ve ABD'nin yen'i desteklemek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar dolar üzerinde baskı yaratıyor ve değerli metalleri çoğu alıcı için daha ucuz hale getiriyor.

        Jeopolitik gerilimlerin artması ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle kıymetli metallerin fiyatları bu yıl önemli ölçüde yükseldi.

        Altının son dönemdeki yükselişi, tek bir tetikleyici faktörden ziyade birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor. Jeopolitik riskler, altın alımlarının devam etmesi, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair öngörüler ile bağımsızlığına ilişkin endişeler, ABD'nin ticaret politikalarından dolayı doların değer kaybetmesi başlıca faktörler arasında yer alıyor.

        REKLAM

        ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANIYOR

        Küresel piyasalarda geçen hafta sonundan bu yana satış baskısıyla karşı karşıya kalan altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların alıma geçmesiyle toparlanmaya başladı.

        Altının onsu, 29 Ocak'ta 5 bin 598 doların üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek 30 Ocak'ta yüzde 10,13, 2 Şubat'ta da yüzde 4,02 geriledi.

        Yaşanan sert düzeltmenin ardından altının onsu bugün yeniden yükselişe geçti. Haftanın ikinci işlem gününde altının onsu yüzde 5,82 değer kazanarak 4 bin 923 dolardan işlem görüyor.

        Gümüş piyasasında da benzer bir toparlanma görüldü. 30 Ocak'ta yüzde 28,5 ile tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşayan ve 72 dolara kadar gerileyen gümüşün onsu, bugün önceki kapanışa göre yüzde 8 artışla 86,3 dolardan işlem görüyor.

        ABD'de federal hükümetin kısmi kapanma sürecine girmesi ve bu hafta yayımlanması beklenen kritik istihdam verilerinin ertelenmesi, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden tetikledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kevin Warsh'u Fed Başkanlığına aday göstermesi sonrası doların güçlenmesi baskı oluşturmaya devam etse de jeopolitik riskler fiyatları destekliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Vatandaşların İBAN'ını kullanarak bahis sitelerinin 1 milyar 699 milyon TL'lik para transferini yapan örgüte operasyon: 19 gözaltı

        Hatay'da vatandaşların İBAN numaralarını kullanarak yasa dışı bahis sitelerinin para transferlerini gerçekleştiren örgüte operasyon düzenlendi. Para transferleriyle 1 milyar 699 milyon TL işlem hacmine ulaşan örgütün lideriyle birlikte toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!