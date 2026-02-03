Altının onsu Kasım 2009'dan bu yana en iyi aylık performansını gösterdi

Küresel çapta jeopolitik risklerin sürmesi, ABD yönetiminin Grönland konusundaki ısrarı ve Avrupa ülkeleriyle bu mesele üzerinden yaşanan gerilim, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik gevşeme beklentilerinde kayda değer bir değişim olmaması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetme eğilimini sürdürebileceğine dair beklentiler, değerli metalleri destekliyor.

Buna ek olarak ABD'de federal hükümetin kısmen de olsa yeniden kapanması endişeleri ve Çin'de artan talep fiyat hareketlerinde etkili oldu.

Altında geçen yılki rekor serisi ocak ayında da devam etti. Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının onsu söz konusu gelişmelerin etkisiyle 5 bin 598 dolara kadar yükseldi. Ayın son işlem gününde etkili olan kar satışları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığına Kevin Warsh'ı aday göstermesinin etkisiyle altının onsu yüzde 10,13 değer kaybetti.

Görülen bu sert satışa rağmen altının onsu ocakta yatırımcısına çift haneli bir getiri sağladı. Altının onsu ocak ayında yüzde 12,42 artarak son 16 yılın en iyi aylık performansını gösterdi.

Altındaki yükseliş birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor Altındaki yükseliş, yatırımcıların devlet tahvillerinden ve para birimlerinden çıkışıyla tetiklendi. Küresel ticarete ilişkin endişeler, ağır mali harcamalar ve ABD'nin yen'i desteklemek için müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar dolar üzerinde baskı yaratıyor ve değerli metalleri çoğu alıcı için daha ucuz hale getiriyor. Jeopolitik gerilimlerin artması ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler nedeniyle kıymetli metallerin fiyatları bu yıl önemli ölçüde yükseldi. Altının son dönemdeki yükselişi, tek bir tetikleyici faktörden ziyade birçok faktörün birleşmesinden kaynaklanıyor. Jeopolitik riskler, altın alımlarının devam etmesi, Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair öngörüler ile bağımsızlığına ilişkin endişeler, ABD'nin ticaret politikalarından dolayı doların değer kaybetmesi başlıca faktörler arasında yer alıyor. ALTIN VE GÜMÜŞ TOPARLANIYOR Küresel piyasalarda geçen hafta sonundan bu yana satış baskısıyla karşı karşıya kalan altın ve gümüş fiyatları, yatırımcıların alıma geçmesiyle toparlanmaya başladı.