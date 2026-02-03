Ocak enflasyonu açıklandı

TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ocakta enflasyon yıllık yüzde 30.65, aylık olarak ise yüzde 4.84 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 33.98 olarak hesaplandı.

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon ise yüzde 0.89 olarak açıklanmıştı.

Böylece Ocak 2026 itibarıyla yıllık enflasyon 50 ayın en düşük seviyesine geriledi.

