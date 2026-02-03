Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.669,79 %0,36
        DOLAR 43,4965 %0,09
        EURO 51,4434 %0,33
        GRAM ALTIN 6.821,07 %4,88
        FAİZ 34,44 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 118,45 %5,96
        BITCOIN 78.674,00 %0,27
        GBP/TRY 59,5852 %0,27
        EUR/USD 1,1818 %0,23
        BRENT 66,05 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 11.152,44 %4,88

        Ocak enflasyonu açıklandı

        Ocakta aylık enflasyon yüzde 4.84, yıllık enflasyon yüzde 30.65 oldu. Yıllık enflasyon 50 ayın en düşük seviyesine geriledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 10:01 Güncelleme: 03.02.2026 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ocak enflasyonu açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜİK ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ocakta enflasyon yıllık yüzde 30.65, aylık olarak ise yüzde 4.84 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 33.98 olarak hesaplandı.

        Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon ise yüzde 0.89 olarak açıklanmıştı.

        Böylece Ocak 2026 itibarıyla yıllık enflasyon 50 ayın en düşük seviyesine geriledi.

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Sokakta kanlı pusu... Özlem'in katili yakalandı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar