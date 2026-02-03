Habertürk
        AB üyesi 15 ülkede asgari ücret zamlandı

        Asgari ücret uygulayan Avrupa Birliği üyesi 22 ülkeden 15'i 2026 yılında asgari ücrete zam yaptı. Ocakta zam yapmayan ülkelerden 3'ü ise asgari ücret zammını temmuz ayında gerçekleştirdi. AB üyesi ülkeler arasında Türkiye'den düşük asgari ücret uygulayan tek ülke Bulgaristan ile aramızda 34 Euro fark bulunuyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 03.02.2026 - 07:19 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:19
        AB'de asgari ücret zamları ne oldu?
        Asgari ücret 2026 yılında yüzde 27 oranında artarak 26.005,50 TL’den 33.030 TL’ye, net asgari ücret ise 22.104,67 TL’den 28.075,50 TL’ye yükseldi. 2024 yılında 568 Euro olan brüt asgari ücret, 2025 ocak ayında 708 Euro'ya yükseldi. Ancak, TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesi nedeniyle temmuz ayında 558 Euro'ya düşerken, bu yılın ocak ayında ise 654 Euro oldu.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkeden 22’sinde ulusal düzeyde asgari ücret uygulanıyor. Danimarka, İtalya, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te asgari ücret uygulaması bulunmuyor.

        Avrupa istatistik ofisi EUROSTAT, AB üyesi ve aday ülkelerdeki asgari ücret verilerini 6 ayda bir yayımlıyor. EUROSTAT verilerine göre, ocak ayında 22 AB üyesinden 15’inde asgari ücret zamlandı. En yüksek zam 182 Euro ile Almanya’da yapıldı. Bu ülkeyi Litvanya (115), Macaristan (111), İrlanda (109) izledi. Ocak ayında zam yapılmayan AB üyesi ülkelerden Belçika, Yunanistan ve Lüksemburg ise geçen yılın temmuz ayında zam yaptı.

        SEKİZ AB ÜYESİNDE ASGARİ ÜCRET 1000 EURONUN ALTINDA

        AB üyesi ülkelerden 8’inde asgari ücret 1000 Euro'nun altında bulunuyor. Söz konusu ülkeler, Bulgaristan (620), Letonya (780), Romanya (795), Macaristan (838), Estonya (886), Slovakya (915), Çek Cumhuriyeti (924) ve Malta’dan (994) oluşuyor.

        Sekiz ülkede ise asgari ücret 1000 Euro ile 1500 Euro arasında değişiyor. Yunanistan (1.027), Hırvatistan (1.050), Portekiz (1.073), Güney Kıbrıs (1.088), Polonya (1.139), Litvanya (1.1539, Slovenya (1.278) ve İspanya (1.381) bu grupta yer alıyor.

        Geri kalan 6 ülkede ise asgari ücret 1500 Euro'nun üzerinde bulunuyor. Fransa 1.823, Belçika 2.112, Hollanda 2.295, Almanya 2.343, İrlanda 2.391 ve Lüksemburg 2.704 Euro asgari ücret uyguluyor.

        SATINALMA GÜCÜNE GÖRE MAKAS DARALIYOR

        EUROSTAT verilerine göre, AB ülkelerindeki en yüksek asgari ücret en düşük asgari ücretten 4,4 kat daha yüksek seviyede bulunuyor. Ancak, ülkelerdeki fiyat seviyesi farklılıklarını dikkate alan satınalma gücü standardı (PPS) cinsinden ifade edildiğinde ülkeler arasındaki asgari ücret makası önemli ölçüde daralıyor. Satınalma gücü standardına göre en düşük asgari ücret 886 PPS ile Estonya’da, 2.157 PPS ile de en yüksek Almanya’da hesaplandı. Bu durumda en düşük ile en yüksek asgari ücret arasındaki fark 2,4 kat olarak ölçüldü.

        AB’DE TÜRKİYE’DEN DÜŞÜK ASGARİ ÜCRET SADECE BULGARİSTAN’DA

        Türkiye’de asgari ücret 2003 yılında 189 Euro olarak uygulandı. Söz konusu tarihte AB üyesi ülkelerden Estonya 138, Letonya 114, Litvanya 125, Slovakya 134 Euro asgari ücret ile Türkiye’nin arkasında yer alıyordu. 2007 yılında AB üyesi olan Bulgaristan ve Romanya’nın 2003 yılındaki asgari ücreti ise sırasıyla 56 Euro ve 71 Euro seviyesinde bulunuyordu.

        Çek Cumhuriyetinin asgari ücreti 196, Polonya’nın ise 199 Euro ile Türkiye’nin hemen üzerinde yer alıyordu.

        2026 yılı ocak ayı itibarıyla AB üyesi ülkelerden Türkiye’den düşük asgari ücret uygulayan sadece Bulgaristan kaldı. Bulgaristan’da asgari ücret 620 Euro ile Türkiye’nin sadece 34 Euro altında yer alıyor. Bulgaristan ile aynı yıl AB’ye üye olan ve geçen ay Euro kullanmaya başlayan Romanya’da asgari ücret Türkiye’nin üzerine çıktı.

        Yukarıda da belirttiğimiz gibi, TL yıl içinde değer kaybettiği için Türkiye’de asgari ücretin ocak ayındaki Euro karşılığı izleyen aylarda düşüyor. Geçen yıl Türkiye’de asgari ücret ocak ayında 708 Euro iken temmuz ayında 558 Euro'ya düştü. Buna karşılık Bulgaristan’da 551 Euro olarak sabit kaldı. İlerleyen aylarda Türkiye’de asgari ücretin Bulgaristan’ın altına düşmesini beklemek yanıltıcı olmaz.

        AB’ye aday ülkelerdeki asgari ücret artışı da dikkat çekiyor. 2010 yılında Türkiye’de asgari ücret 239 Euro iken Sırbistan’da 116, Arnavutluk’ta 75, Makedonya’da 214 Euro idi. Bu yılın ocak ayında ise asgari ücret Sırbistan’da 744, Arnavutluk’ta 517, Makedonya’da 586 Euro oldu.

