Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
Beşiktaş, Junior Olaitan'ın saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacağını açıkladı.
Transferde gaza basan Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti.
Siyah-Beyazlılar, Junior Olaitan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı.
Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.
İşte Beşiktaş'ın açıklaması:
"Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.
Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır."