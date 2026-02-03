Habertürk
Habertürk
        Junior Olaitan, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş, Junior Olaitan'ın saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'nda olacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 11:16 Güncelleme: 03.02.2026 - 11:29
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Transferde gaza basan Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Göztepe'de forma giyen Junior Olaitan için harekete geçti.

        Siyah-Beyazlılar, Junior Olaitan'ın sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

        Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

        Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır."

