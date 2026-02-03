Habertürk
Habertürk
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!

        Hakkari'de yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Dağdan kopan bir kaya parçası, kentte bir evin duvarını delip, yatak odasına girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:52 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:52
        Dağdan koptu, evin yatak odasına girdi!
        Hakkari'de dağdan kopan büyük bir kaya parçası, bir evin duvarını delerek yatak odasına girdi.

        DHA'nın haberine göre feci olay, dün saat 21.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya barçaları, yuvarlanıp Yusuf Dayan’a ait eve çarptı.

        Evin arka duvarında büyük hasar oluşurken, kaya parçalarından biri yatak odasının duvarını deldi. Bu sırada evin salonunda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşayarak kendilerini dışarı attı.

        İhbar üzerine adrese AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni kaya düşme riskine karşı evi tahliye edip, çevresine güvenlik şeridi çekti. AFAD ve itfaiye ekipleri evde hasar tespit çalışması yaptı. Olayda evde ciddi hasar oluştu.

