Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Fransa'da jandarma X şirketinin Paris'teki ofislerinde arama yaptı

        Fransa'da jandarma Ocak 2025'te başlatılan bir soruşturma kapsamında Paris'teki X ofislerinde arama yaptı. Paris Savcılığı, Elon Musk'ı 20 Nisan'da ifade vermeye çağırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:47 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa'da jandarmanın, ABD merkezli X şirketinin başkent Paris’teki ofislerinde arama yaptığı bildirildi.

        Paris Savcılığının X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, savcılık talimatıyla jandarmanın siber suçlarla mücadele birimi Europol ile birlikte şirketin Fransa’daki ofislerinde arama gerçekleştirdiği belirtildi.

        Söz konusu aramanın, Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yapıldığı kaydedildi.

        Paris Savcılığı ayrıca, X şirketinin sosyal medya platformunu "terk ettiğini" duyurdu.

        Fransız Le Monde gazetesinin haberine göre, aramalar, X şirketinin başkent Paris'te bulunan ofislerinde yapıldı.

        Paris Savcılığı, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino ve X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ı 20 Nisan'da Paris'te ifade vermeye çağırdı.

        Savcılık, X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un Yahudi soykırımını inkar eden ve deepfake içerik yaymasının ardından platformun işleyişi hakkında yapılan farklı suç duyurularının ardından soruşturmanın kapsamının genişletildiğini belirtti.

        Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, X platformuyla ilgili suç duyurusunun ardından Paris Savcılığı, soruşturma başlatmıştı.

        Bothorel, platformda yer alan algoritmalardaki değişiklikler ve Musk tarafından satın alınmasının ardından yapılan müdahaleler nedeniyle endişesini belirtmişti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Yangından çıkan cesetlerin sırrı! Korkunç şüphe!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi