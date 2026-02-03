Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.825,72 %1,50
        DOLAR 43,4920 %0,08
        EURO 51,3648 %0,18
        GRAM ALTIN 6.888,88 %5,92
        FAİZ 34,68 %0,70
        GÜMÜŞ GRAM 122,88 %9,92
        BITCOIN 78.225,00 %-0,30
        GBP/TRY 59,5478 %0,20
        EUR/USD 1,1804 %0,11
        BRENT 66,63 %0,48
        ÇEYREK ALTIN 11.263,31 %5,92
        Haberler Ekonomi Otomobil Çin’den elektrikli araçlar için yeni karar: Otomobillerdeki gizli kapı kolları yasaklanıyor! Tesla tarzı araçlara "gizli kol" kararı - Otomobil Haberleri

        Otomobillerdeki gizli kapı kolları yasaklanıyor

        Çin, elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan gizli kapı kolu tasarımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ülkede satılan tüm araçlarda kapıların hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak açılabilmesi zorunlu hale gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 16:21 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin, elektrikli otomobillerde kullanılan gizli kapı kolu tasarımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı.

        Ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, Çin'de satışa sunulacak tüm araçlarda bagaj hariç her kapıda hem içeriden hem dışarıdan mekanik açma sistemi bulunması artık zorunlu olacak.

        The Guardian'ın haberine göre, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek kurallar kapsamında kapıların manuel olarak açılabilmesi için belirli ölçülerde erişim alanı sağlanması ve araç içinde kapının nasıl açılacağını gösteren bilgilendirmelerin yer alması gerekecek.

        REKLAM

        TESLA İLE YAYGINLAŞTI

        İlk olarak 2012’de Tesla Model S ile yaygınlaşan gizli kapı kolu tasarımı, aerodinamik avantaj sağlaması nedeniyle birçok elektrikli modelde tercih ediliyordu.

        Gizli kapı kolu tasarımında, kol kapıya gömülü şekilde tasarlanıyor ve kapı elektrik sinyalleriyle çalışan bir mekanizma sayesinde açılıyor. Firmalar, bu tasarım sayesinde araçların hava direncini azaltarak menzil değerlerini artırmayı hedefliyorlardı.

        Bu tasarım, zamanla dünya genelinde birçok elektrikli araçta yaygın bir tercih haline geldi. Çin’de hem elektrikli hem hibrit modelleri kapsayan 'yeni enerji araçları' arasında en çok satan ilk 100 modelin yaklaşık yüzde 60’ında bu tasarım kullanılıyor.

        Ancak elektrik kesintisi veya kaza anlarında kapıların açılamaması sonucu yaşanan ölümcül kazalar, tasarımı küresel çapta tartışmalı hâle getirdi.

        KAZALARDA KAPILARIN AÇILMASINA ENGEL OLUYOR

        Son yıllarda Çin’de ve ABD’de meydana gelen bazı kazalarda yolcuların araç içinde mahsur kalması, güvenlik kurumlarının konuyu mercek altına almasına neden oldu.

        REKLAM

        Ekim ayında Çin’in Chengdu kentinde, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin SU7 elektrikli sedan modelinin karıştığı ölümcül bir kazada, çevrede bulunan kişiler araç alev almadan önce kapıları açarak sürücüyü kurtaramadı.

        Öte yandan Tesla da, 2024 yılında Cybertruck modellerinden birinin karıştığı kazada hayatını kaybeden bir gencin ailesi tarafından ABD’de dava ediliyor. Polis raporuna göre, araç bir ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Yangın nedeniyle elektrikli kapıların enerjisi kesilince araçtaki dört yolcu içeride mahsur kaldı ve üç kişi hayatını kaybetti.

        Yeni düzenlemeyle birlikte Çinli otomobil üreticilerinin birçok modelde tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor.

        Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumunda bulunurken, alınan kararın küresel otomotiv endüstrisinde de benzer güvenlik adımlarını tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        81 yaşındaki kişiyi evinde öldüren hırsızların maktulün oğluyla plan yaptığı iddiası

        İzmirin Konak ilçesinde hırsızlık amacıyla girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.yı bıçakla öldüren şüphelilerin hırsızlık planını maktulün oğluyla yaptıkları iddia edildi. (AA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor