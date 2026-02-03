Çin, elektrikli otomobillerde kullanılan gizli kapı kolu tasarımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı.

Ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, Çin'de satışa sunulacak tüm araçlarda bagaj hariç her kapıda hem içeriden hem dışarıdan mekanik açma sistemi bulunması artık zorunlu olacak.

The Guardian'ın haberine göre, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek kurallar kapsamında kapıların manuel olarak açılabilmesi için belirli ölçülerde erişim alanı sağlanması ve araç içinde kapının nasıl açılacağını gösteren bilgilendirmelerin yer alması gerekecek.

TESLA İLE YAYGINLAŞTI

İlk olarak 2012’de Tesla Model S ile yaygınlaşan gizli kapı kolu tasarımı, aerodinamik avantaj sağlaması nedeniyle birçok elektrikli modelde tercih ediliyordu.

Gizli kapı kolu tasarımında, kol kapıya gömülü şekilde tasarlanıyor ve kapı elektrik sinyalleriyle çalışan bir mekanizma sayesinde açılıyor. Firmalar, bu tasarım sayesinde araçların hava direncini azaltarak menzil değerlerini artırmayı hedefliyorlardı.

Bu tasarım, zamanla dünya genelinde birçok elektrikli araçta yaygın bir tercih haline geldi. Çin’de hem elektrikli hem hibrit modelleri kapsayan 'yeni enerji araçları' arasında en çok satan ilk 100 modelin yaklaşık yüzde 60’ında bu tasarım kullanılıyor.