Otomobillerdeki gizli kapı kolları yasaklanıyor
Çin, elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan gizli kapı kolu tasarımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte ülkede satılan tüm araçlarda kapıların hem içeriden hem dışarıdan mekanik olarak açılabilmesi zorunlu hale gelecek
Çin, elektrikli otomobillerde kullanılan gizli kapı kolu tasarımını güvenlik gerekçesiyle yasaklama kararı aldı.
Ülkenin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, Çin'de satışa sunulacak tüm araçlarda bagaj hariç her kapıda hem içeriden hem dışarıdan mekanik açma sistemi bulunması artık zorunlu olacak.
The Guardian'ın haberine göre, 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek kurallar kapsamında kapıların manuel olarak açılabilmesi için belirli ölçülerde erişim alanı sağlanması ve araç içinde kapının nasıl açılacağını gösteren bilgilendirmelerin yer alması gerekecek.
TESLA İLE YAYGINLAŞTI
İlk olarak 2012’de Tesla Model S ile yaygınlaşan gizli kapı kolu tasarımı, aerodinamik avantaj sağlaması nedeniyle birçok elektrikli modelde tercih ediliyordu.
Gizli kapı kolu tasarımında, kol kapıya gömülü şekilde tasarlanıyor ve kapı elektrik sinyalleriyle çalışan bir mekanizma sayesinde açılıyor. Firmalar, bu tasarım sayesinde araçların hava direncini azaltarak menzil değerlerini artırmayı hedefliyorlardı.
Bu tasarım, zamanla dünya genelinde birçok elektrikli araçta yaygın bir tercih haline geldi. Çin’de hem elektrikli hem hibrit modelleri kapsayan 'yeni enerji araçları' arasında en çok satan ilk 100 modelin yaklaşık yüzde 60’ında bu tasarım kullanılıyor.
Ancak elektrik kesintisi veya kaza anlarında kapıların açılamaması sonucu yaşanan ölümcül kazalar, tasarımı küresel çapta tartışmalı hâle getirdi.
KAZALARDA KAPILARIN AÇILMASINA ENGEL OLUYOR
Son yıllarda Çin’de ve ABD’de meydana gelen bazı kazalarda yolcuların araç içinde mahsur kalması, güvenlik kurumlarının konuyu mercek altına almasına neden oldu.
Ekim ayında Çin’in Chengdu kentinde, Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin SU7 elektrikli sedan modelinin karıştığı ölümcül bir kazada, çevrede bulunan kişiler araç alev almadan önce kapıları açarak sürücüyü kurtaramadı.
Öte yandan Tesla da, 2024 yılında Cybertruck modellerinden birinin karıştığı kazada hayatını kaybeden bir gencin ailesi tarafından ABD’de dava ediliyor. Polis raporuna göre, araç bir ağaca çarptıktan sonra alev aldı. Yangın nedeniyle elektrikli kapıların enerjisi kesilince araçtaki dört yolcu içeride mahsur kaldı ve üç kişi hayatını kaybetti.
Yeni düzenlemeyle birlikte Çinli otomobil üreticilerinin birçok modelde tasarım değişikliğine gitmesi bekleniyor.
Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı konumunda bulunurken, alınan kararın küresel otomotiv endüstrisinde de benzer güvenlik adımlarını tetikleyebileceği değerlendiriliyor.