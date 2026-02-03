Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!

Balıkesir'de olay, dün saat 19.00 sıralarında, Edremit ilçesi Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle kokoreç dükkanının önüne gelen kasklı 2 kişiden biri, tabancayla iş yerine defalarca ateş açtı.

SALDIRIDA 3 KİŞİ YARALANDI

DHA'daki habere göre açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Bekir Turhan ile dükkandaki 2 kişi yaralandı. Silahlı şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybeden Bekir Turhan.

İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ekiplerin yaptığı kontrolde iş yeri sahibi Bekir Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin ateş açma anları yer aldı.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile JASAT ve Avcılar Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin R.A., F.E. ve E.C.B. olduğu belirlendi.

ZANLILARIN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Şüpheliler düzenlenen operasyonla Edremit'in Avcılar Mahallesi Kızılçukuru mevkiinde yakalandı.