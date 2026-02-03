Habertürk
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de 20. haftanın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı. Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar, Kocaelispor maçında taraftarlara yönelik yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

        Giriş: 03.02.2026 - 21:56 Güncelleme: 03.02.2026 - 22:11
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Kocaelispor ile oynadıkları maçta gol sevinci sırasında rakip tribünlere yönelik yaptığı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

        PFDK sevkleri TFF'nin resmi sitesinden açıklanırken, Skriniar, "hakareti” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        EN AZ 2 MAÇ CEZA İLE KARŞI KARŞIYA

        41. maddeden PFDK'ya sevk edilen Skriniar, Futbol Disiplin Talimatı yönetmeliklerine göre en az 2 maç cezayla karşı karşıya kalacak.

        FDT'de yer alan ilgili madde şu şekilde:

        "Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7

        müsabakadan men cezası verlir"

        Aynı maçta kırmızı kart gören Fenerbahçe İdari Menajeri Emir Hulusi Yolaç ise “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'lık oldu.

        ASLLANI DE PFDK'DA

        Öte yandan Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Kristjan Asllani ise “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu'na gönderildi.

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası, “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

