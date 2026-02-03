Habertürk
        N'Golo Kante, Fenerbahçe için Al-Ittihad'a rest çekti!

        Fenerbahçe ile anlaşmasına rağmen kulübü Al-Ittihad tarafından evrakları geciktirildiği için sarı-lacivertlilere transfer olamayan N'Golo Kante resti çekti. Fransız yıldızın takımın son antrenmanına çıkmayı reddettiği ve Fenerbahçe'ye transfer olmak için Al-Ittihad yönetimine baskı yaptığı iddia edildi. Fransız basını ise Fenerbahçe ile Al-Ittihad'ın yeniden görüşmelere başlayacağını duyurdu.

        Giriş: 03.02.2026 - 18:26 Güncelleme: 03.02.2026 - 18:50
        Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen N'Golo Kante, kulübüne resti çekti! Kulübünün evrakları zamanında yetiştirememesi nedeniyle sarı-lacivertlilere transferi yatan Fransız yıldızın antrenmana çıkmayı reddettiği iddia edildi.

        İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre, 35 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yapmak amacıyla idmana çıkmayı reddetti.

        "GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLAYACAK"

        Öte yandan Fransız basınından Foot Mercato'nun muhabiri Santi Aouna, Fenerbahçe ile Al-Ittihad arasındaki Kante görüşmelerinin yeniden başlayacağını iddia etti.

        Aouna, Kante'nin sarı-lacivertli kulüple her konuda anlaştığı ve Türkiye'de transfer döneminin devam ettiğini belirterek, "Al-Ittihad ve Fenerbahçe arasında N'Golo Kante'nin transferi için müzakereler yeniden başlayacak" ifadesini kullandı.

        FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

        Fenerbahçe Kulübü, hatırlanacağı üzere Kante transferine ilişkin resmi sitesinden bir açıklama yayımlamıştı.

        Yapılan açıklamada, Al-Ittihad'ın TMS (Transfer Matching System) bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle transferin, sarı-lacivertli kulüpten bağımsız olarak tescil edilemediği belirtilmişti.

        İşte o açıklama:

        "Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

        Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

        Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

        Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

        Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

        Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."

