İtalya'da kilise ve devlet, Meloni'ye benzeyen bir melek figürünün ortaya çıkmasını araştırıyor

Tüm İtalya, restorasyon çalışmasında Başbakan Meloni'nin yüzünü melek figürüne işleyen kiliseyi konuşuyor.

Roma piskoposluğu ve İtalya Kültür Bakanlığı, Meloni'ye benzeyen melek figürünün fotoğrafları bu hafta sonu İtalyan gazetelerinde yayınlandıktan sonra, Lucina'daki San Lorenzo Bazilikası'nda yapılan son yenileme çalışmaları hakkında soruşturma başlattı.

Dekorasyonun bir parçası olarak, İtalya haritasını tutan ve kralın önünde diz çökmüş gibi görünen bir melek figürünün yüzü neredeyse Meloni'nin yüzünün aynısı.

Soruşturmalar, 2000 yılındaki orijinal melek figürünün neye benzediğini belirlemeye çalışıyor.

Bu kargaşa, Roma'nın en eski kiliselerinden biri olarak zaten tanınan bazilikaya yeni bir şöhret kazandırdı. Ön mihrap yakınındaki yan şapeldeki meleği fotoğraflamak için çabalayan meraklılarla dolup taşan bazilika, zaman zaman ayini aksattı.

Meloni ise tepkileri yatıştırmaya ve olayı hafife almaya çalışarak, bu eserin fotoğrafının yanında gülen/ağlayan bir emoji ile "Hayır, kesinlikle melek gibi görünmüyorum" yazdı.