Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İtalya'da kilise ve devlet, Meloni'ye benzeyen bir melek figürünün ortaya çıkmasını araştırıyor

        Bir Roma kilisesinde, San Lorenzo Bazilikası'nda restorasyonun ardından İtalya Başbakanı Meloni'ye çarpıcı bir benzerlik gösteren bir melek figürünün ortaya çıkması, İtalya'da hem kilise hem de devlet için küçük bir skandala yol açtı. Kilise soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 17:37 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilise duvarındaki "Melek Meloni" İtalya'yı karıştırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tüm İtalya, restorasyon çalışmasında Başbakan Meloni'nin yüzünü melek figürüne işleyen kiliseyi konuşuyor.

        Roma piskoposluğu ve İtalya Kültür Bakanlığı, Meloni'ye benzeyen melek figürünün fotoğrafları bu hafta sonu İtalyan gazetelerinde yayınlandıktan sonra, Lucina'daki San Lorenzo Bazilikası'nda yapılan son yenileme çalışmaları hakkında soruşturma başlattı.

        Dekorasyonun bir parçası olarak, İtalya haritasını tutan ve kralın önünde diz çökmüş gibi görünen bir melek figürünün yüzü neredeyse Meloni'nin yüzünün aynısı.

        Soruşturmalar, 2000 yılındaki orijinal melek figürünün neye benzediğini belirlemeye çalışıyor.

        REKLAM

        Bu kargaşa, Roma'nın en eski kiliselerinden biri olarak zaten tanınan bazilikaya yeni bir şöhret kazandırdı. Ön mihrap yakınındaki yan şapeldeki meleği fotoğraflamak için çabalayan meraklılarla dolup taşan bazilika, zaman zaman ayini aksattı.

        Meloni ise tepkileri yatıştırmaya ve olayı hafife almaya çalışarak, bu eserin fotoğrafının yanında gülen/ağlayan bir emoji ile "Hayır, kesinlikle melek gibi görünmüyorum" yazdı.

        Bazilika, İspanyol Merdivenleri'nin hemen aşağısındaki Roma'nın en şık meydanlarından birinde yer alıyor. 440 yılında Papa Sixtus III tarafından kutsanan bazilika, daha sonra genişletildi ve yeniden inşa edildi. Bazilika şu anda bakımından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'na ait.

        Melek figürünün krala saygı gösterir bir pozisyonda olması sorun teşkil ediyor. İtalyanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşist diktatör Benito Mussolini'yi desteklediği için monarşiyi ilga ederek cumhuriyet rejimine geçiş yaptı.

        Roma Piskoposluğu, "Roma Piskoposluğunun sanatsal ve manevi mirasını koruma taahhüdünü yenilemekle birlikte, kutsal sanat ve Hristiyan geleneğinin imgelerinin, yalnızca ayin hayatını ve kişisel ve toplumsal duayı desteklemek amacıyla kullanılması gerektiği, bu imgelerin kötüye kullanılamayacağı veya istismar edilemeyeceği kesin olarak yinelenmektedir" açıklamasını yaptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Kazada ölen Işıl'ın ailesine tehdit iddiası!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi