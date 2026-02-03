İtalya'da kilise ve devlet, Meloni'ye benzeyen bir melek figürünün ortaya çıkmasını araştırıyor
Bir Roma kilisesinde, San Lorenzo Bazilikası'nda restorasyonun ardından İtalya Başbakanı Meloni'ye çarpıcı bir benzerlik gösteren bir melek figürünün ortaya çıkması, İtalya'da hem kilise hem de devlet için küçük bir skandala yol açtı. Kilise soruşturma başlattı.
Tüm İtalya, restorasyon çalışmasında Başbakan Meloni'nin yüzünü melek figürüne işleyen kiliseyi konuşuyor.
Roma piskoposluğu ve İtalya Kültür Bakanlığı, Meloni'ye benzeyen melek figürünün fotoğrafları bu hafta sonu İtalyan gazetelerinde yayınlandıktan sonra, Lucina'daki San Lorenzo Bazilikası'nda yapılan son yenileme çalışmaları hakkında soruşturma başlattı.
Dekorasyonun bir parçası olarak, İtalya haritasını tutan ve kralın önünde diz çökmüş gibi görünen bir melek figürünün yüzü neredeyse Meloni'nin yüzünün aynısı.
Soruşturmalar, 2000 yılındaki orijinal melek figürünün neye benzediğini belirlemeye çalışıyor.
Bu kargaşa, Roma'nın en eski kiliselerinden biri olarak zaten tanınan bazilikaya yeni bir şöhret kazandırdı. Ön mihrap yakınındaki yan şapeldeki meleği fotoğraflamak için çabalayan meraklılarla dolup taşan bazilika, zaman zaman ayini aksattı.
Meloni ise tepkileri yatıştırmaya ve olayı hafife almaya çalışarak, bu eserin fotoğrafının yanında gülen/ağlayan bir emoji ile "Hayır, kesinlikle melek gibi görünmüyorum" yazdı.
Bazilika, İspanyol Merdivenleri'nin hemen aşağısındaki Roma'nın en şık meydanlarından birinde yer alıyor. 440 yılında Papa Sixtus III tarafından kutsanan bazilika, daha sonra genişletildi ve yeniden inşa edildi. Bazilika şu anda bakımından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı'na ait.
Melek figürünün krala saygı gösterir bir pozisyonda olması sorun teşkil ediyor. İtalyanlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşist diktatör Benito Mussolini'yi desteklediği için monarşiyi ilga ederek cumhuriyet rejimine geçiş yaptı.
Roma Piskoposluğu, "Roma Piskoposluğunun sanatsal ve manevi mirasını koruma taahhüdünü yenilemekle birlikte, kutsal sanat ve Hristiyan geleneğinin imgelerinin, yalnızca ayin hayatını ve kişisel ve toplumsal duayı desteklemek amacıyla kullanılması gerektiği, bu imgelerin kötüye kullanılamayacağı veya istismar edilemeyeceği kesin olarak yinelenmektedir" açıklamasını yaptı.