SGK borçlarına tecil kolaylığı sağlandı

Amme Alacakları Kanunu uyarınca, devlete olan borçların vadesinde ödenmesi veya haczedilmesi mükellefi çok zor duruma düşürecekse 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Mükellefin 50 bin liraya kadar olan borçlarının tecili sırasında teminat şartı aranmıyordu. Cumhurbaşkanı kararı ile bu tutar 250 bin liraya çıkartılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), alacaklarının takibine ilişkin genelgede değişiklik yaptı. Cumhurbaşkanı kararına paralel şekilde, SGK alacaklarının tecilinde teminat şartı limiti 50 bin liradan 250 bin liraya yükseltildi. Borcu 250 bin lira ve altında olan mükelleflerden tecil için teminat istenmeyecek.

Eski genelgede borçların tecil edilebilmesi için borcun en az yüzde 10’unun peşin ödenmesi gerekiyor, kalan tutar ise eşit taksitlere bölünüyordu. Örneğin 750 bin lira borç varsa tecil planı 75 bin liranın ödendiği tarihte başlıyordu ve kalan tutar 24 taksite bölünüyordu. Yeni genelgede ise borç tutarı taksit sayısına bölünecek ve ilk taksit peşinat kabul edilecek. Buna göre, 750 bin lira borcu olan mükellefin tecil planı 75 bin lira yerine 31.250 TL ödemesiyle başlayacak.

KADEMELİ ÖDEMEDE ESNEKLİK SGK'ya olan borçlar azami 36 aya kadar tecil edilebiliyor. Borçlar eşit taksitlerle ödeniyor. Ancak borçluların kademeli ödeme planında ısrar etmesi ve taksitlerini eşit ödemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde de borcun en az yüzde 10'unun peşin ödenmesi isteniyordu. Yeni genelgeye göre ise ilk 6 aya ait taksit tutarları yarı oranında ödeme planına bağlanabilecek. Bu durumda örnekteki mükellef ilk 6 ay 31.250 TL yerine 15.625 TL, geri kalan aylarda ise 36.458 TL tutarında taksit ödeyecek. Mükellefin tecil talebinin değerlendirilmesinde talepte bulunduğu yıl ile önceki iki takvim yılında üç kez tecilinin bozulmuş olması halinde, bu borçlar ödeninceye kadar yeni tecil talebi kabul edilmeyecek. Ancak, daha önce bozulmuş olan tecil işlemlerine ilişkin borçlar, yeni tecil talebinde bulunmadan önce ödenmişse tecil işlemleri bozulmuş sayılmayacak ve yeni başvuru kabul edilecek. TEMİNAT ŞARTINDA TEK ÜNİTEDEKİ BORCA BAKILACAK Teminat şartı aranmayacak borç limiti 50 bin liradan 250 bin liraya çıkartıldı. Teminatsız tecil tutarı, işyeri ve borç türüne bakılmaksızın mükellefin alacaklı SGK ünitesine olan borç toplamı esas alınarak belirlenecek. Teminatsız tecil tutarını aşan borçların tecilinde, limiti aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi istenecek. Örneğin, mükellefin Eskişehir, Bursa ve Bilecik sosyal güvenlik il müdürlüklerine ayrı ayrı 250 bin lira borcu varsa, tek bir üniteye olan borcu 250 bin lirayı aşmadığı için hiçbirinden teminat istenmeyecek.