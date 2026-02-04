Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı? Ufuk Kaan Karacan, Spor Meddahı'nda anlattı!

Fenerbahçe’nin yeni transferi N’Golo Kanté’nin sıra dışı futbol yolculuğu, HT Spor ekranlarında ekrana gelen Spor Meddahı programında gündeme geldi. Programda konuşan Ufuk Kaan Karacan, dünya futbolunun en mütevazı yıldızlarından biri olarak gösterilen Kanté’nin, zirveye uzanan hikâyesindeki az bilinen detayları anlattı.

İşte Ufuk Kaan Karacan'ın anlatımıyla N'Golo Kante'nin ilham veren hikayesi:

"Kante, Mali'den Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak Paris'in varoşlarında büyüdü. Ailesine destek olmak için küçük yaşlarda sokaklarda çöp toplamak zorunda kaldı. Henüz 11 yaşındayken babasını kaybetti. Bu trajedi onu daha içine kapanık biri yapsa da futbol hayalinden vazgeçmedi. İlk yıllarında "futbolcu olmak için fazla iyi kalpli" olduğu gerekçesiyle pek çok kulüpten ret cevabı aldı. Profesyonel kariyerine Fransa 6. Ligi'nde başladı. Sabırla yükselerek Leicester City'e transfer oldu ve burada futbol tarihinin en büyük peri masallarından birini yazarak Premier Lig şampiyonu oldu. 2018'de Fransa ile Dünya Kupası'nı kazandığında, utangaçlığından dolayı kupayla poz vermek için sırasını bekleyemedi; takım arkadaşı Nzonzi kupayı alıp ona getirdi. Kante, futbol oynamayı bir ayrıcalık olarak görüyor. Her maçta, rakip kim olursa olsun varını yoğunu ortaya koyduğunu ve geldiği yeri asla unutmadığını belirtiyor. Kante'nin hikayesi, sıfırdan zirveye yürümek isteyen herkes için bir umut ışığıdır. Fedakarlık, çalışma ve alçakgönüllülükle nelerin başarılabileceğinin en somut örneğidir."