Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.875,32 %1,87
        DOLAR 43,5097 %0,06
        EURO 51,5139 %0,19
        GRAM ALTIN 7.100,94 %2,77
        FAİZ 34,70 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,51 %4,77
        BITCOIN 76.405,00 %0,35
        GBP/TRY 59,7069 %0,18
        EUR/USD 1,1831 %0,10
        BRENT 67,79 %0,68
        ÇEYREK ALTIN 11.610,03 %2,77

        Ons altın yeniden 5 bin doların gümüş ise 86 doların üzerine çıktı

        Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine gümüş ise yüzde 2,1 yükselerek ons başına 86,92 dolara çıktı. Gram altın da güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 80 liradan işlem görüyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Altın ve gümüş tekrar yükselişe geçti. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,1 artışla 6 bin 914 liradan tamamladı.

        Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,4 primle 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor.

        ÇEYREK ALTIN 12 BİNİ GEÇTİ

        Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

        Jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ve ekonomik projeksiyonlarda belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

        Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

        REKLAM

        Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

        ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne yönelik haberler ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddiaları, bölgedeki jeopolitik risklerin artabileceğine işaret eden gelişmeler olarak değerlendiriliyor.

        Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken değerli metallerdeki sert düşüşlerin yerini yeniden yükselişlere bıraktığı izleniyor.

        ONS ALTIN YENİDEN 5 BİN DOLARIN ÜZERİNDE

        Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı. Gümüş ise yüzde 2,1 yükselerek ons başına 86,92 dolara çıktı.

        Dün yüzde 6,2 yükselişle kayıplarının bir kısmını telafi eden ons altın günü 4 bin 945 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, şu sıralarda yüzde 2,3 yükselişle 5 bin 55 dolardan alıcı buluyor.

        REKLAM

        Gümüş tarafında da alıcılı bir seyir öne çıkarken gümüşün onsu yüzde 2,6 yükselişle 87,2 dolardan işlem görüyor.

        ABD'DE HÜKÜMET KAPANMASI SONA ERDİ

        Bu gelişmelerin yanı sıra ABD'de 4 gün süren kısmi hükümet kapanması sona erdi. Federal hükümet, Temsilciler Meclisinin bütçe paketini onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da bunu imzalamasıyla yeniden tam olarak faaliyete geçti.

        Kısmi hükümet kapanması, dünkü veri takviminde yer alan tarım dışı istihdam verisinin gecikmesine yol açarken yatırımcıların odağı bugün yayımlanacak ADP özel sektör istihdamı verilerine kaydı.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!