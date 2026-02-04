ABD Başkanı Trump, Epstein sorusu soran muhabire tepki gösterdi: "Bir kez bile güldüğünüzü görmedim"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te kendisinin ve partisinin yaptıklarını anlattığı bir etkinlik sırasında Jeffrey Epstein'la ilgili sorular sormakta ısrar eden CNN muhabiri Kaitlan Collins'e, yanında yeterince gülümsemediği iddiasıyla çıkıştı.

Tartışma, Collins'in Trump'ın Epstein dosyalarında ortaya çıkan son belgeleri Demokratları suçlayacak şekilde çerçevelemeye çalıştığını, oysa belgelerin Epstein'ın Trump'ın iki müttefiki Elon Musk ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile de yakın ilişkileri olduğunu ortaya koyduğunu hatırlatmasıyla başladı.

Ardından Trump, kendisine karşı "bir komplo" olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı, "Bence artık zamanı geldi, ülke başka bir şeye yönelmeli" diyerek konuyu kapatmaya çalıştığında Collins şu soruyu yöneltti: "Ama adaletin sağlanmadığını düşünen insanlara ne söylersiniz, Sayın Başkan?"

Collins, "Epstein istismarından sağ kurtulan pek çok kadının", Adalet Bakanlığı'nın belgelerde yaptığı sansürden rahatsız olduğunu; "tüm tanık ifadelerinin tamamen karartıldığını" söylediğinde, Trump tartışmayı bitirmeye çalışarak, "Bence artık ülkenin başka bir şeye geçme zamanı geldi; sonuçta benimle ilgili hiçbir şey çıkmadı" dedi.

Trump, Collins'in Musk ve Lutnick hatırlatmalarını geçiştirdi ve Epstein'la aralarındaki samimi e-posta yazışmalarını okumadığını söyledi. Trump, 17 yıl boyunca arkadaşlık ettiği ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkında, "Bence sorun yoktur. Aksi halde büyük manşetler olurdu." dedi.

Trump "Ne dediniz?" diye tersledi.

"ADALETİN SAĞLANMADIĞINI DÜŞÜNEN MAĞDURLARA NE SÖYLERSİNİZ?"

Collins sorusunu yineledi: "Adaletin sağlanmadığını düşünen istismar mağdurlarına ne söylersiniz?"

Trump küçümseyici bir ifadeyle, "Biliyorsunuz, siz en kötü muhabirsiniz. CNN reytingleri çok kötü." dedi. Masasının etrafındaki Cumhuriyetçi vekillere dönerek, "Genç bir kadın" dedi ve Collins'e dönüp, "Sizi hiç gülerken gördüğümü sanmıyorum" diye ekledi.

Trump, "On yıldır sizi tanıyorum. Yüzünüzde bir kez bile gülümseme gördüğümü sanmıyorum" diye devam etti.

Collins araya girerek, "Ben Jeffrey Epstein'ın istismarından sağ kurtulanlarla ilgili soru soruyorum, Sayın Başkan" dedi.

Trump, yanıtı görmezden gelerek sözlerini sürdürdü: "Neden gülümsemediğinizi biliyor musunuz? Çünkü doğruyu söylemediğinizi biliyorsunuz. Siz çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız."

Collins, "Bunlar bir cinsel istismarcının mağdurları" diye karşılık verdi.

Trump, ardından başka bir muhabire dönerek tartışmayı bitirdi; o muhabir de konuyu Epstein'dan uzaklaştırdı.