Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        Sosyal medyada "cilt bakımımı yiyorum" trendi: Hangi gıdalar doğal cilt bakımı ürünü sayılır?

        Sosyal medyada güzellik algısı yeniden şekilleniyor. Artık birçok kişi cilt bakım çantasını değil, tabağını konuşuyor. "Cilt bakımımı yiyorum" trendiyle öne çıkan besinleri sizin için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 04.02.2026 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Parlak bir cilt için pahalı serumlara gerek var mı? Sosyal medyada yükselen “cilt bakımımı yiyorum” akımı, güzelliğin mutfakta başladığını savunuyor. Hangi gıdalar doğal birer cilt bakım ürünü sayılıyor, detaylar haberimizin devamında…

        2

        “CİLT BAKIMIMI YİYORUM” TRENDİ NEDİR?

        Sosyal medyada son dönemde hızla yayılan “cilt bakımımı yiyorum” trendi, güzellik rutinlerini mutfakla buluşturuyor.

        3

        Influencer’lardan dermatologlara kadar birçok isim, sağlıklı ve parlak bir cildin yalnızca kremlerle değil, doğru beslenmeyle mümkün olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, cildin ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri doğrudan gıdalardan almayı hedefliyor.

        4

        SU VE PROBİYOTİKLERİN GÜCÜ

        Yeterli su tüketimi, “cilt bakımımı yiyorum” yaklaşımının en temel adımlarından biri. Bunun yanında yoğurt, kefir ve fermente gıdalar gibi probiyotik kaynakları, bağırsak sağlığını destekleyerek dolaylı yoldan cilt problemlerinin azalmasına yardımcı olabiliyor. Uzmanlar, cildin durumunun çoğu zaman bağırsaklarla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatıyor.

        5

        SEBZELERLE GELEN DOĞAL KORUMA

        Ispanak, brokoli ve havuç gibi sebzeler; A vitamini, beta-karoten ve lutein gibi cilt dostu bileşenler içeriyor.

        6

        Bu besinler, cildin kendini yenileme sürecini desteklerken güneşin zararlı etkilerine karşı da doğal bir koruma sağlıyor. Özellikle havuçta bulunan beta-karoten, cilde daha sağlıklı bir ışıltı kazandırabiliyor.

        7

        SAĞLIKLI YAĞLARLA NEMLİ CİLT

        Avokado, zeytinyağı ve ceviz gibi sağlıklı yağ kaynakları, cildin nem dengesini korumasına katkı sağlıyor.

        8

        Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin somon ve sardalya gibi yağlı balıklar ise cilt bariyerini güçlendirerek kuruluk ve hassasiyet riskini azaltıyor. Uzmanlara göre, dışarıdan sürülen nemlendiricilerin etkisi, içeriden desteklenmediğinde sınırlı kalabiliyor.

        9

        ANTİOKSİDAN DEPOSU MEYVELER

        Yaban mersini, çilek, böğürtlen gibi kırmızı ve mor meyveler; serbest radikallerle savaşan güçlü antioksidanlar içeriyor.

        10

        Ciltte erken yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bu meyveler, aynı zamanda kolajen üretimini destekleyen C vitamini açısından da zengin. Nar ve portakal gibi turunçgiller de daha canlı ve eşit tonlu bir cilt için öne çıkıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Beşiktaş, Olaitan'ı resmen açıkladı!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Sağ bek hamlesi!
        Sağ bek hamlesi!
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Suriye güvenlik güçleri Kamışlı'ya girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a karşı askeri müdahaleyi reddediyoruz
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Gizli kapı kolları yasaklanıyor
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Kanla mesaj! Ailesini katleden cani zemine yazmış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens'le görüştü
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!
        Trabzonspor kupada hata yapmadı!