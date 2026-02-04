İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!

Habertürk Gündem - 1 Şubat 2026 (İran'ın Nükleer Ve Askeri Tesislerinde Ne Oluyor?)

İran ordusu alarmda: İran savunma ve saldırı planları hazır mı? İran ABD'ye karşı yalnız mı kaldı? ABD İran'da nereleri vuracak? ABD'nin İran saldırısı an meselesi mi? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Aytunç Erkin, Türkiye Gazetesi Yazarı Ce... Daha Fazla Göster İran ordusu alarmda: İran savunma ve saldırı planları hazır mı? İran ABD'ye karşı yalnız mı kaldı? ABD İran'da nereleri vuracak? ABD'nin İran saldırısı an meselesi mi? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; Türkiye Gazetesi Yazarı Nur Tuğba Aktay, Gazeteci Aytunç Erkin, Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve Siyaset İletişimci - Yazar Sezin Öney değerlendirdi. Daha Az Göster