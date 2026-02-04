Habertürk
        Okul çıkışı facia! Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Okul çıkışı facia! Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!

        Kocaeli Gebze'de kahreden bir kaza meydana geldi. Olayda okul çıkışı servis midibüsünün çarptığı 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 16:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 16:23
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu, başka bir servis midibüsüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 14.30 sıralarında Beylikbağı Cumhuriyet Mahallesi Köroğlu Caddesi’ndeki özel bir ilkokulun önünde meydana geldi.

        Okul çıkışında servis aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Elanur Tabakoğlu’na, İ.C.’nin kullandığı servis midibüsü çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Tabakoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin, olay yerindeki çalışmasının ardından Tabakoğlu’nun cansız bedeni, morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

