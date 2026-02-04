Trump: İran lideri endişelenmeli

ABD ile İran'ın müzakerelerin formatı ve yeri konusunda anlaşmazlık yaşadığı ifade edilirken, cuma günü yapılması beklenen görüşmenin iptal edilebileceği ifade edildi.

NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran dini lideri (Ali Hamaney) çok endişelenmeli." diye konuştu.

İran'ın nükleer tesisini yok ettiklerini dile getiren Trump, "Oraya geri dönmeyi denediler. Yaklaşamadılar bile. Tamamen yok olmuştu. Ülkenin farklı bir yerinde tesis kurmayı düşünüyorlardı. Biz bunu öğrendik. Onlara 'Bunu yaparsanız size çok kötü şeyler yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

İranlı bir yetkili, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etti.

Söz konusu yetkili, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" ifade etti.