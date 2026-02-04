Habertürk
        Haberler Dünya Trump: İran lideri endişelenmeli | Dış Haberler

        Donald Trump: İran lideri endişelenmeli

        İran ile ABD arasındaki müzakerelerin çıkmaza girdiğine ilişkin haberler gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, "İran dini lideri (Ali Hamaney) çok endişelenmeli." diye konuştu. İranlı bir yetkili ise, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2026 - 22:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 22:40
        Trump: İran lideri endişelenmeli
        ABD ile İran'ın müzakerelerin formatı ve yeri konusunda anlaşmazlık yaşadığı ifade edilirken, cuma günü yapılması beklenen görüşmenin iptal edilebileceği ifade edildi.

        NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump ise, "İran dini lideri (Ali Hamaney) çok endişelenmeli." diye konuştu.

        İran'ın nükleer tesisini yok ettiklerini dile getiren Trump, "Oraya geri dönmeyi denediler. Yaklaşamadılar bile. Tamamen yok olmuştu. Ülkenin farklı bir yerinde tesis kurmayı düşünüyorlardı. Biz bunu öğrendik. Onlara 'Bunu yaparsanız size çok kötü şeyler yapacağız.' dedim." ifadelerini kullandı.

        İranlı bir yetkili, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.

        AA muhabirine bilgi veren İranlı diplomatik kaynak, ABD ile müzakere öncesi temasların kötüleştiğini ve görüşmelerin cuma günü yapılmayabileceğini ifade etti.

        Söz konusu yetkili, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuya ilişkin açıklama yapacağını aktardı.

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir başka İranlı yetkili ise, sorunun müzakerelerin yerinin değiştirilmesi olmadığını ve Amerikalıların "İsrail'le bağlantılı savaş kışkırtıcı akımların etkisi altında sürekli pozisyon değiştirdiğini" ifade etti.

        Axios haber platformu iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'ın görüşmelerin İstanbul yerine Umman'da ve yalnızca ikili formatta yapılması yönündeki talebini geri çevirdiğini yazmıştı.

        İran basınına konuşan bir yetkili ise Tahran, ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerde "adil" bir sonuca odaklanırken İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını söylemişti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

