Galatasaray: 3 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. maçında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u ağırladı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı ve turnuvada 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Mauro Icardi, 25'te Lucas Torreira ve 33. dakikada ise Ahmed Kutucu kaydetti. Konuk takımın tek golü de 26. dakikada Mendy Mamadou'dan geldi.
Bu sonucun ardından sarı-kırmızılılar 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Galibiyetle tanışamayan İstanbulspor ise 1 puanda kaldı.
Turnuvanın 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
ASPRILLA İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Yaser Asprilla, sarı-kırmızılı takımda ilk defa 11'de şans buldu.
Geçen haftadaki Kayserispor karşılaşmasında 73. dakikada oyuna dahil olan Kolombiyalı futbolcu, Galatasaray'da ilk defa İstanbulspor karşısında 11'de maça başladı.
5 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI
Teknik direktör Okan Buruk, takımdaki 5 önemli futbolcusuna maç kadrosunda yer vermedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun maç trafiği nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü dinlendirdi.