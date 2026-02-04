Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante İstanbul'a geldi!

Devre arası transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe, 35 yaşındaki N'Golo Kante transferinde de mutlu sona ulaştı.

Transferi yılan hikayesine dönen Fransız yıldızda tüm sorunlar çözüldü ve deneyimli isim sarı-lacivertliler için İstanbul'a geldi. Yıldız orta sahanın ilk görüntüleri anbean HT Spor'da...

2.5 YILLIK MALİYETİ 41.9 MİLYON EURO

F.Bahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Oyuncuya 14.4 milyon Euro imza ücreti verecek sarı-lacivertliler, 2.5 yıl için toplam 27.5 milyon Euro net maaş ödemesi yapacak.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya 14.400.000 Avro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 Avro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 Avro ücret ödenecektir."

BU SEZON 26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 26 maça çıkan Kante, 2.287 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

LEICESTER'LA PERİ MASALINA İMZA ATTI, 7 YIL CHELSEA'DE OYNADI

Leicester City'nin Premier Lig şampiyonu olarak tarih yazdığı sezon yıldızını parlatan Kante, 2016 yazında 35.8 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu.