        Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı? Ahmet Selim Kul, HT Spor'da anlattı!

        Kante'nin transfer süreci nasıl tamamlandı? Ahmet Selim Kul, HT Spor'da anlattı!

        Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kanté'yi gece yarısı operasyonuyla kadrosuna kattığını duyurdu. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, yıldız futbolcunun transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

        Giriş: 04.02.2026 - 12:33 Güncelleme: 04.02.2026 - 12:38
        Fenerbahçe, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi gece yarısı operasyonu ile renklerine bağladığını açıkladı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul, Kante transferinin perde arkasını anlattı.

        İşte Kul'un açıklaması:

        "Çok sıradışı bir hikayeyle karşı karşıyayız. Dün Fenerbahçe resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Dedi ki "biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı" dedi. Al-Ittıhat kulübü belgeleri girmediği için transfer olmamıştı. Kanté, “Ben bir daha oynamayacağım, siz bunu bilerek yaptınız.” demiş. Oyuncunun da devreye girmesiyle süreç hızlandı. Araplar bu konularda katılar kendi isteklerinin olması konusunda. Dün akşam önce bu konu Sayın Spor Bakanı’na iletiliyor. Fenerbahçe yetkilileri durumu anlatıyor... Biz bir transfer gerçekleştiriyorduk her şeyi yaptık En-Nesyri de tamam ama karşı taraf gerekenleri yapmadı diyor. Denk geliş mi denir, tesadüf mü denir; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan gezisine denk geliyor ve bakanlıktan yardım istenmesinin ardından bu yardım Sayın Cumhurbaşkanı'na iletiliyor. O da benim öğrenebildiğim kadarıyla Sayın Selman'a durumu anlatıyor. Ardından da talimatlar veriliyor ve o süreç çözülüyor."

        FENERBAHÇE'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

        Gece yarısı transferi resmen açıklayan Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran da bu sabah bir açıklama yayınlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a transferdeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

        Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

        "Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.

        Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.

        Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizler için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.

        Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.

        Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız.

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

        Sadettin Saran"

