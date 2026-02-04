Habertürk
        Fenerbahçe'de N'Golo Kante çılgınlığı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de N'Golo Kante çılgınlığı!

        Fenerbahçe'nin Al-Ittihad'den kadrosuna kattığı 34 yaşındaki N'Golo Kante, İstanbul'a ayak bastı. Fransız yıldızı havalimanında yüzlerce taraftar coşkulu bir şekilde karşıladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.02.2026 - 23:12 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:14
