ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi

ABD basını, İran ile ABD arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi.

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.

Müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilmiş; daha sonra İran'ın görüşmenin Umman'da yapılmasını talep ettiği belirtilmişti.

İran ayrıca, görüşmelere bölge ülkelerinin katılmamasını, müzakerelerin sadece ABD ile yürütülmesini talep etti.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, görüşmenin yerinin değiştirilmesine ilişkin talebi reddettiklerini ifade etti.

ABD'li yetkili, "Onlara, 'bu' ya da 'hiç' dedik. Onlar da 'Tamam o zaman, hiç' diye yanıtladı." ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise "ABD'nin nükleer dışı konuları ele alma ısrarı, müzakereleri tehlikeye atabilir. İran, sadece nükleer konular üzerinde müzakereye hazır." diye konuştu.

RUBİO: MÜZAKERELER, BALİSTİK FÜZE PROGRAMINI DA KAPSAMALI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtti.