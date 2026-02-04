Habertürk
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi

        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi

        ABD basını, İran ile ABD arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi. Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:31
        ABD basını: İran-ABD müzakereleri çıkmaza girdi
        ABD basını, İran ile ABD arasında cuma günü gerçekleşmesi beklenen müzakerelerin çıkmaza girdiğini bildirdi.

        ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık bulunuyor.

        Müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilmiş; daha sonra İran'ın görüşmenin Umman'da yapılmasını talep ettiği belirtilmişti.

        İran ayrıca, görüşmelere bölge ülkelerinin katılmamasını, müzakerelerin sadece ABD ile yürütülmesini talep etti.

        Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, görüşmenin yerinin değiştirilmesine ilişkin talebi reddettiklerini ifade etti.

        ABD'li yetkili, "Onlara, 'bu' ya da 'hiç' dedik. Onlar da 'Tamam o zaman, hiç' diye yanıtladı." ifadelerini kullandı.

        Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise "ABD'nin nükleer dışı konuları ele alma ısrarı, müzakereleri tehlikeye atabilir. İran, sadece nükleer konular üzerinde müzakereye hazır." diye konuştu.

        RUBİO: MÜZAKERELER, BALİSTİK FÜZE PROGRAMINI DA KAPSAMALI

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

        Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor." diye konuştu.

        ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

