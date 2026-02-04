Habertürk
Habertürk
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak | Dış Haberler

        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin, cuma günü saat 10.00'da Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşeceğini ifade etti. Bir Beyaz Saray yetkilisi de, görüşmenin cuma günü Muskat'ta yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.02.2026 - 20:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:39
        İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

        Erakçi, 6 Şubat Cuma günü saat 10.00 sularında gerçekleşecek görüşme için gerekli düzenlemeleri yapan Umman'a teşekkürlerini iletti.

        Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı yanıt verdi.

        ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını bildirdi.

        ABD basını ise müzakerelerin çıkmaza girdiğini yazmıştı.

        ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı.

        Müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilmiş; daha sonra İran'ın görüşmenin Umman'da yapılmasını talep ettiği belirtilmişti.

        İran ayrıca, görüşmelere bölge ülkelerinin katılmamasını, müzakerelerin sadece ABD ile yürütülmesini talep etti.

        Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise "ABD'nin nükleer dışı konuları ele alma ısrarı, müzakereleri tehlikeye atabilir. İran, sadece nükleer konular üzerinde müzakereye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

        İRAN: İSRAİL SABOTE EDİYOR

        İranlı bir yetkili, Tahran yönetimi ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerde "adil" bir sonuca odaklanırken İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını söyledi.

        İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

        İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek." ifadelerini kullandı.

        İsrailli gazeteci Ravid, Axios haber sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki taleplerini Washington'un kabul etmediğini ileri sürmüştü.

        RUBİO: MÜZAKERELER, BALİSTİK FÜZE PROGRAMINI DA KAPSAMALI

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerin yeri konusunda "halen çalışmaların sürdüğünü" ve müzakerelerin, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını kapsaması gerektiğini belirtti.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Bakanlıkta düzenlenen nadir mineraller toplantısının başında ABD-İran görüşmelerine ilişkin değerlendirme yaptı.

        Rubio, söz konusu görüşmelerin, Umman'da yapılacağı yönündeki haberleri teyit etmeyerek, "Buluşma yerinin Türkiye'de olacağı şeklinde anlaşmaya varıldığını düşünüyorduk. Ancak dün, İran tarafının buna katılmayı kabul etmediklerini belirten çelişkili haberler gördüm, bu yüzden bu konu üzerinde halen çalışılıyor." diye konuştu.

        ABD'li Bakan, İran'la yapılacak görüşmelerde, bazı başlıkların mutlaka masada olması gerektiğini vurgulayarak, "Görüşmelerin gerçekten anlamlı bir sonuca ulaşması için bazı başlıkları içermesi gerekiyor. Bunlar arasında balistik füzelerin menzili, bölgedeki terör örgütlerine verdikleri destek, nükleer programları ve kendi halkına yönelik muameleleri yer alıyor." ifadelerini kullandı.

        ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin, Umman'da yapılmasının planlandığı iddia edilmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        #iran
        #ABD
