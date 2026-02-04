İran: Görüşme cuma günü Umman'da yapılacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile müzakerelerin Umman'ın başkenti Muskat'ta gerçekleşeceğini bildirdi.

Erakçi, 6 Şubat Cuma günü saat 10.00 sularında gerçekleşecek görüşme için gerekli düzenlemeleri yapan Umman'a teşekkürlerini iletti.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirinin, İran'la müzakerelerin yeri konusundaki sorusuna yazılı yanıt verdi.

ABD'li yetkili, İran'la nükleer müzakerelerin 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta yapılacağını bildirdi.

ABD basını ise müzakerelerin çıkmaza girdiğini yazmıştı.

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, müzakerelerin yeri ve kapsamı konusunda taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı.

Müzakerelerin İstanbul'da gerçekleştirileceği ifade edilmiş; daha sonra İran'ın görüşmenin Umman'da yapılmasını talep ettiği belirtilmişti.

İran ayrıca, görüşmelere bölge ülkelerinin katılmamasını, müzakerelerin sadece ABD ile yürütülmesini talep etti.

Reuters'a konuşan İranlı bir yetkili ise "ABD'nin nükleer dışı konuları ele alma ısrarı, müzakereleri tehlikeye atabilir. İran, sadece nükleer konular üzerinde müzakereye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

İRAN: İSRAİL SABOTE EDİYOR

İranlı bir yetkili, Tahran yönetimi ABD ile 6 Şubat Cuma günü yapılması planlanan müzakerelerde "adil" bir sonuca odaklanırken İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını söyledi.

İsrailli gazeteci Barak Ravid'in İran ile ABD arasında cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin iptal edilebileceği iddiasına karşın, İranlı ismi açıklanmayan bir yetkili, ülke medyasına yaptığı açıklamada, İsrail yanlısı bazı "savaş kışkırtıcılarının" görüşmeleri başlamadan sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

İranlı yetkili, "İran adil bir sonuca odaklanırken, İsrail yanlısı bazı savaş kışkırtıcıları, görüşmeleri başlamadan önce sabote etmek için önemsiz konuları öne sürerek önleyici bir suçlama oyunu başlattı. Amaçları, önceden belirlenmiş süreç ve sonuç yoluyla diplomasiyi durdurmak ve bir anlaşmayı engellemek." ifadelerini kullandı.

İsrailli gazeteci Ravid, Axios haber sitesinde yayımlanan ve ismi açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tahran'ın cuma günü yapılması planlanan görüşmelerin yeri ve formatının değiştirilmesi yönündeki taleplerini Washington'un kabul etmediğini ileri sürmüştü.