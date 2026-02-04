Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta: İşte maliyeti

Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli santfor Hyeon-gyu Oh'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

32 MAÇTA 13 GOLLÜK KATKI

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN 4. TRANSFERİ

Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde daha önce Yasin Özcan, Asslani ve Olaitan'ı renklerine bağlamıştı.