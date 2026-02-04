Habertürk
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta: İşte maliyeti - Futbol Haberleri

        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta: İşte maliyeti

        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Güney Koreli santrfor için siyah-beyazlıların kasasından 14 milyon Euro çıkacak...

        Giriş: 04.02.2026 - 23:45 Güncelleme: 04.02.2026 - 23:45
        Hyeon-gyu Oh resmen Beşiktaş'ta!
        Beşiktaş, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli santfor Hyeon-gyu Oh'u Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." denildi.

        32 MAÇTA 13 GOLLÜK KATKI

        Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

        1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını da 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

        BEŞİKTAŞ'IN 4. TRANSFERİ

        Siyah-beyazlılar ara transfer döneminde daha önce Yasin Özcan, Asslani ve Olaitan'ı renklerine bağlamıştı.

