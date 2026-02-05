Habertürk
        Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını iddia etti

        ABD Başkanı Trump, yarın Umman'da gerçekleşecek İran-ABD görüşmeleri öncesinde yaptığı değerlendirmede İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim" ifadesini kullandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 07:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:55
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        ABD Başkanı Donald Trump, düzenledikleri hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu iddia etti.

        Trump, İran ile cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması beklenen görüşmeler öncesinde NBC News'e gündeme dair konuştu.

        İran'ın ABD ordusunun vurduğu nükleer tesislere dönemediği ancak ülkenin başka bir noktasında yeni bir nükleer tesis kurmayı düşündüğünü öne süren Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim." ifadesini kullandı.

        ABD ve müttefiki İsrail, İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

        İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

        İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

        İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

        ABD Başkanı Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği", sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.

