Trump, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmaya çalıştığını iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump, düzenledikleri hava saldırılarının ardından İran'ın nükleer programını yeniden başlatma girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Trump, İran ile cuma günü Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılması beklenen görüşmeler öncesinde NBC News'e gündeme dair konuştu.

İran'ın ABD ordusunun vurduğu nükleer tesislere dönemediği ancak ülkenin başka bir noktasında yeni bir nükleer tesis kurmayı düşündüğünü öne süren Trump, "Bunu öğrendik ve 'Bunu yaparsanız çok ağır sonuçları olur.' dedim." ifadesini kullandı.

ABD ve müttefiki İsrail, İran'ı nükleer silah geliştirmeye çalışmakla suçlarken, İran ise nükleer programının elektrik üretimi dahil barışçıl amaçlara yönelik olduğunu savunuyor.

