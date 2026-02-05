Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Meteoroloji'den renkli uyarı sistemi: Hangi renk ne anlama geliyor?

        Meteoroloji'den renkli uyarı sistemi: Hangi renk ne anlama geliyor?

        Şiddetli yağış, fırtına ya da ani hava değişimleri öncesinde yayınlanan Meteoroloji uyarıları, renkler aracılığıyla vatandaşları bilgilendiriyor. Peki yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı uyarılar tam olarak ne ifade ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 07:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 07:30
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Günlük yaşamdan seyahat planlarına kadar pek çok alanı etkileyen meteoroloji uyarıları, renk kodlarıyla risk seviyesini net şekilde ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu uyarıların doğru okunmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

        METEOROLOJİ UYARI RENKLERİ NE ANLAMA GELİR?

        Hava durumunu takip ederken karşılaşılan meteoroloji uyarı renkleri, beklenen hava olaylarının şiddetini ve oluşturabileceği riskleri önceden anlamaya yardımcı olur. Bu renkler sayesinde günlük planlar daha güvenli şekilde yapılabilir, olası tehlikelere karşı zamanında önlem alınabilir.

        Meteoroloji tarafından kullanılan renk kodları, olumsuz hava koşullarının ciddiyetini görsel ve anlaşılır bir şekilde ifade eder. Her renk, farklı bir risk seviyesini ve buna uygun alınması gereken tedbirleri temsil eder. Amaç; halkın dikkatini çekmek, hızlı ve doğru kararlar alınmasını sağlamak ve can ile mal kayıplarını en aza indirmektir.

        YEŞİL UYARI NE DEMEK?

        Yeşil uyarı, hava koşullarının normal ve güvenli olduğunu ifade eder. Hava durumunda herhangi bir risk bulunmaz.

        Günlük yaşam ve dış mekân aktiviteleri sorunsuz şekilde sürdürülebilir.

        Yolculuklar ve açık hava sporları için ek bir önleme gerek yoktur.

        Olağan dışı bir durum beklenmediği için acil hazırlık yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.

        Yine de planlama yaparken çevresel koşulları göz önünde bulundurmak her zaman faydalıdır.

        SARI UYARI NE DEMEK?

        Sarı uyarı, hava koşullarında dikkat edilmesi gereken durumlar olduğunu gösterir. Hafif ya da orta şiddette hava olayları beklenebilir.

        Yolculuk ve etkinlik planları gözden geçirilmelidir.

        Açık alan faaliyetlerinde daha dikkatli olunmalıdır.

        Araç kullananlar sürüş güvenliğine ekstra özen göstermelidir.

        Sarı uyarı, meteoroloji uyarı sisteminde dikkat gerektiren ilk aşamadır. Ani hava değişimleri yakından takip edilmelidir.

        TURUNCU UYARI NE DEMEK?

        Turuncu uyarı, ciddi risk taşıyan hava koşullarını ifade eder. Şiddetli yağış, kuvvetli rüzgâr, fırtına veya yoğun kar yağışı görülebilir.

        Ev ve iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

        Zorunlu olmayan yolculuklar ertelenmelidir.

        Güncel hava tahminleri ve resmi uyarılar düzenli olarak takip edilmelidir.

        Bu seviyede alınacak önlemler, kazaların ve olumsuzlukların önüne geçmede büyük önem taşır. Özellikle gece saatlerinde daha dikkatli olunmalıdır.

        KIRMIZI UYARI NE DEMEK?

        Kırmızı uyarı, hayati tehlike oluşturan ve acil önlem alınması gereken durumları belirtir. Aşırı hava olayları bu kapsama girer.

        Güvenli alanlarda kalınmalı, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

        Acil durum planları derhal uygulanmalıdır.

        Elektrik, ulaşım ve iletişimle ilgili olası kesintilere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

        Kırmızı uyarı, meteoroloji renkleri arasında en yüksek tehlike seviyesini temsil eder. Güvenlik her şeyden önce gelmeli, planlar iptal edilmelidir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

