Kışa karşı kalkanınız: Bağışıklığınızı güçlü tutmanın altın kuralları

Düşen sıcaklıklarla birlikte artan hastalıklar kader değil. Bağışıklık sistemini destekleyen doğal besinler ve yaşam önerileri sayesinde kışı daha sağlıklı geçirmek mümkün.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÖNEMİ

Bağışıklık sisteminin zayıf olması, vücudu hastalıklara karşı savunmasız bırakır. Özellikle mikropların yoğun olduğu ortamlarda bulunulduğunda, hastalıklar çok daha hızlı ve ağır seyredebilir. Bu nedenle bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek hayati bir rol oynar. Kış aylarında soğuk hava koşulları, kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi ve güneş ışığından yeterince faydalanılamaması bağışıklığı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden kış mevsiminde bağışıklığı desteklemek için ekstra özen göstermek gerekir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BESLENME ÖNERİLERİ

ÇÖREKOTU TOHUMU

Yapılan bilimsel çalışmalar, çörekotu tohumunun astım, alerji ve diyabet gibi pek çok rahatsızlıkta destekleyici rol oynadığını; aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirdiğini göstermektedir.

Her sabah aç karnına 1 çay kaşığı öğütülmüş çörekotunu 1 çay kaşığı bal ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Alternatif olarak eczanelerde bulunan kapsül veya yağ formları da tercih edilebilir.

BETA-GLUKAN

Beta-glukan, enfeksiyonlara karşı savaşan beyaz kan hücrelerinin aktive olmasına yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekler. Özellikle bağışıklık desteği amaçlandığında, eczanelerde bulunan takviye formları kullanılabilir.

BAL Bal, sahip olduğu antimikrobiyal ve antioksidan özellikler sayesinde boğaz ağrısını hafifletir ve soğuk algınlığı belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Bitki çaylarına 1 çay kaşığı bal ekleyerek hem bağışıklık desteği sağlayabilir hem de içimini keyifli hale getirebilirsiniz. ANTİOKSİDANDAN ZENGİN BESİNLER Kış aylarında bağışıklığı güçlü tutmanın en önemli yollarından biri antioksidan yönünden zengin beslenmektir. A, C ve E vitaminleri ile çinko ve selenyum mineralleri bu konuda öne çıkar. Havuç, ıspanak, yumurta, portakal, brokoli, sarımsak, mantar, kuru baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağını öğünlerinize dengeli şekilde eklemeye özen gösterin. Bağışıklığı güçlendirmek için köklü değişiklikler yapmaya gerek yoktur. Bilimsel olarak desteklenen küçük ama düzenli alışkanlıklar, zamanla büyük farklar yaratır. GÜNLÜK YAŞAMDA BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN ALIŞKANLIKLAR GÜNE ILIK SU VE LİMONLA BAŞLAMAK C vitamini ve antioksidan etkisi sayesinde metabolizmayı canlandırır, vücudun arınma sürecini destekler. SOĞUK HAVALARDA KISA YÜRÜYÜŞLER Her gün 20–30 dakikalık açık hava yürüyüşleri kan dolaşımını hızlandırır, lenf sisteminin toksinleri uzaklaştırmasına yardımcı olur ve D vitamini sentezine katkı sağlar.