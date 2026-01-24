Kışın şifalı lezzeti boza: Faydaları, zararları ve merak edilenler

Gece satılmasıyla özdeşleşen boza, yüksek enerji değeri ve probiyotik içeriğiyle özellikle kış aylarında öne çıkıyor. İşte bozanın besin değeri, sağlık üzerindeki etkileri ve tüketim önerileri…

BOZA NEYDEN YAPILIR?

“Boza neyden yapılır?” sorusu, bu geleneksel içeceği sevenlerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Boza; insan sağlığına faydalı mikroorganizmalar içeren, fermente edilmiş tahıl bazlı bir içecektir. Ülkemizde genellikle darı mısır başta olmak üzere pirinç, çavdar, yulaf ve buğday gibi tahıllardan üretilir.

Üretim sürecinde tahıllar öğütülür, su eklenerek pişirilir ve ardından şeker ilavesiyle maya kullanılarak laktik asit fermantasyonuna bırakılır. Bu fermantasyon sayesinde boza; koyu kıvamlı, açık sarı renkli, tatlı-ekşimsi lezzete ve kendine özgü hafif asidik-alkollü bir kokuya sahip olur. Oluşan laktik asit ve karbondioksit (CO₂), bozaya ferahlatıcı bir özellik kazandırır.

BOZANIN BESİN DEĞERİ (1 SU BARDAĞI)

Yaklaşık 350 kalori

%86 karbonhidrat

%8 protein

%6 yağ

Ayrıca boza; fosfor ve sodyum mineralleri ile A, B1, B2, E, C ve Niasin vitaminleri açısından zengindir.

BOZA NASIL YAPILIR? Boza yapımı sabır gerektiren uzun bir süreçtir. Öncelikle tahıllar iyice yumuşayana kadar kaynatılır. Daha sonra ezilerek püre haline getirilir ve ince gözenekli süzgeçten geçirilir. Elde edilen karışım tamamen soğumaya bırakılır. Ayrı bir kapta ılık süt, toz şeker ve maya karıştırılır. Bu karışım soğuyan tahıl püresine eklenir ve yaklaşık 24 saat boyunca serin ve karanlık bir ortamda mayalanmaya bırakılır. Fermantasyon sürecinde bozanın kapağı ara ara açılarak hava alması sağlanır. Mayalanma tamamlandıktan sonra azar azar şeker ve su eklenerek istenen tat ve kıvam elde edilir. Son aşamada boza buzdolabında dinlendirilir ve servise hazır hale gelir. REKLAM BOZA SICAK MI SOĞUK MU İÇİLİR? “Boza sıcak mı içilir, soğuk mu?” sorusu sıkça merak edilir. Boza genellikle gece saatlerinde tüketilir. Bunun nedeni, bozanın sıcak havada çabuk bozulabilmesidir. Sokak bozacıları da bu yüzden akşam saatlerinde satış yapar. Sıcak bir içecek gibi algılansa da boza aslında soğuk olarak tüketilir. Üzerine serpilen toz tarçın ve eklenen leblebi, bozanın vazgeçilmez eşlikçileridir.